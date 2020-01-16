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八達通領消費券 10月底前須用盡4000 未用罄失「尾數」千元 林鄭稱使用期長籲為防疫勿急消費

【明報專訊】新一輪電子消費券本周四（7日）向市民發放第一階段5000元，首階段共630萬人受惠。不過使用八達通領取的市民將分兩期獲發5000元，並須最遲10月底用完第一期4000元，才可於11月中前領取餘下1000元。有基層團體憂八達通的領取方法太複雜，認為應將儲值上限提升至5000元或直接派現金。批發及零售界立法會議員邵家輝認為首輪消費券振興經濟作用有限。

財政司長陳茂波昨公布，將於本周四向約630萬名合資格市民發放2022年消費券計劃第一階段的5000元消費券，市民當日會透過手機短訊或應用程式收到通知。使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券者，將收到一張5000元消費券，有效期至10月31日。

八達通分兩期領取 首期4000元

受限儲值額 首期需多次拍卡

經八達通領取的第一階段消費券將分兩期發放，第一期發放4000元，但因應八達通卡儲值上限為3000元，市民需分多次拍卡領取。當市民用盡4000元消費券，便可在緊接下一個月16日獲發尾期1000元消費券。例如市民在5月底或以前用完4000元，最快可在6月16日收到餘下1000元。不過，市民須最遲10月底用完首期4000元，否則便無法收取尾期。公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式均可拍卡領取消費券。

派消費券同時呼籲減少聚集

林鄭：不存在任何矛盾

特首林鄭月娥昨在抗疫記者會上，被問到政府一方面呼籲公眾減少掃墓等聚集，一方面派消費券，是否存在矛盾，她說消費券使用期限很長，市民毋須急於使用，現時仍以抗疫為先，稱公眾應減少聚集及外出，使用消費券時都要服從社交距離措施，故不存在任何矛盾。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，消費券有效期很長，市民獲取後亦無需要即時衝去購物，希望人流不會因而增加太多。

批發及零售界議員邵家輝估計，疫情嚴峻，市民較多用消費券購買日用品、抗疫用品及食品，「平時都買開，只是用消費券埋單」，未必有去年8至10月消費券振興市道之效。他期望第二階段消費券年中推出時疫情回穩，市民消費意欲增加，會有較大刺激經濟效果，並相信有人會儲起首期款額，合併第二期再購買電子產品等高價貨。

社區組織協會副主任施麗珊認為，消費券太遲發放，但對基層仍有很大幫助，估計基層主要買食物，或用來更換電器、家具或手機。她稱，今次八達通發放消費券安排複雜，基層可能會慳住用，或會錯過死線領取餘額，建議提高八達通儲值上限至5000 元，或直接發放現金。

學者：超市網購料最受惠

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，今期消費券使用限期長，刺激消費效果不大，但相信超市、家居用品和網購最能受惠，其次是餐廳、或電器等耐用品和其他高消費品，「對於一些人是突然多了一筆錢」。他認為今次八達通派發安排較複雜，建議市民設定使用期限，確保及時領取餘額。對於網上流傳收購消費券的帖文，他認為使用消費券可享商戶連帶優惠，限期內用完5000元亦不難，「搭車、食飯都用完」，故沒有必要套現，亦不划算。

明報記者

（新冠疫情）

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