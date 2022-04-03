兩英法官辭職 杜淦堃稱影響有限

兩律師會聲明：政治在法律中無任何角色

該份聯合聲明稱，法律界堅決支持海外非常任法官在《基本法》規定下繼續發揮在港維持司法公義中的角色；又對有留任英國非常任法官稱「完全滿意香港終院同僚（在維護法治和審視行政行為方面）的獨立及誠信」的說法鼓舞。

杜淦堃昨早於商台《政經星期六》說，終院並非每宗案都涉海外非常任法官參與，歷年來已證明本地法官都有能力做好職務，「寫出高質素的判辭」；但他同時稱，香港是國際化城市、國際仲裁中心，應保留海外非常任法官制度。他強調法治非政治概念，法官要作司法誓言，相信他們不受政治因素影響。

法治非政治概念 信法官不受政治影響

律師會會長陳澤銘在同一節目說，非常贊同非常任法官制度，認為有助提升本港司法制度水平。他說終院不是沒了海外法官便不能運作，但同時亦要考慮國際觀感，予市民和外資有信心。

至於有稱《港區國安法》削弱本港司法獨立和法治，杜淦堃稱國安法為新事物，絕對理解大眾陌生和懷疑，強調法庭為「最終守護者」，通過法庭案件可解釋國安法內容，冀大眾明白法庭有能力公平、公正處理相關案件。