兩英法官辭職 杜淦堃稱影響有限

【明報專訊】英國最高法院正副院長韋彥德及賀知義上周辭任香港終院非常任法官。大律師公會及律師會昨發聯合聲明，對留任的9名海外非常任法官致謝，又稱法律界認為，雖然政治議題或衍生法律問題，但「政治在法律或維持司法公義中並無任何角色」。大律師公會主席杜淦堃（圖）昨稱，兩人辭任對本港司法制度影響有限，認為應保留海外非常任法官制度，加上多名非常任法官已表示對終審庭的聲望和對法治的堅持不存懷疑，相信本港仍能吸引海外法官。
兩律師會聲明：政治在法律中無任何角色
該份聯合聲明稱，法律界堅決支持海外非常任法官在《基本法》規定下繼續發揮在港維持司法公義中的角色；又對有留任英國非常任法官稱「完全滿意香港終院同僚（在維護法治和審視行政行為方面）的獨立及誠信」的說法鼓舞。
杜淦堃昨早於商台《政經星期六》說，終院並非每宗案都涉海外非常任法官參與，歷年來已證明本地法官都有能力做好職務，「寫出高質素的判辭」；但他同時稱，香港是國際化城市、國際仲裁中心，應保留海外非常任法官制度。他強調法治非政治概念，法官要作司法誓言，相信他們不受政治因素影響。
法治非政治概念 信法官不受政治影響
律師會會長陳澤銘在同一節目說，非常贊同非常任法官制度，認為有助提升本港司法制度水平。他說終院不是沒了海外法官便不能運作，但同時亦要考慮國際觀感，予市民和外資有信心。
至於有稱《港區國安法》削弱本港司法獨立和法治，杜淦堃稱國安法為新事物，絕對理解大眾陌生和懷疑，強調法庭為「最終守護者」，通過法庭案件可解釋國安法內容，冀大眾明白法庭有能力公平、公正處理相關案件。