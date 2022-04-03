M+主席陳智思：國安法清晰 藝術家無理由不知底線

陳智思在出席港台《國安法事件簿》稱，國安法實施後香港仍有藝術創作空間，只要創作者並非刻意衝擊國家主權、推翻政府等，仍可繼續批評政府、諷刺時事。他說有人擔心藝術表達會「踩界」，但認為國安法法例清晰簡單，只存在犯法與否，不會「踩界」。

倘為掀討論「未必一定」違法

他說，藝術家表達信息時會否觸犯國安法，關鍵在於背後目的。若只是為了提出議題引起討論，「未必一定」違法，「但若背後目的是製造或鼓吹違法，那就有問題。我相信藝術家一定知道底線在哪，無理由不知道」。他又說，很多人對國安法的理解不清晰而有憂慮，相信隨着時間流逝，大眾可看到表達方式仍是公開及開放。

陳智思稱，回歸前自己雖未有參與政治，但亦知道當時有些電影被禁止上映。他說港英政府時期會擔心藝術作品影響當時市民的情緒，或影響與內地、台灣的關係，故會更加小心，認為當時對藝術創作的限制比現時更多，「以前寫得不清楚，現在有了條例更加清晰」。他又說每個國家都有對國家安全的要求，認為做法合理。