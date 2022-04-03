旺角現曾灶財墨寶 康署稱視察 藝評人批不重視促保育

位東鐵線橋墩原遍整面牆 港鐵：正了解

港鐵稱，近日獲悉東鐵線近界限街一個橋墩的牆身因有油漆剝落，牆上顯示出懷疑是已故曾灶財留下的墨迹，正了解有關情况，需要時會與相關政府部門跟進。康文署稱會派員到場視察，並和相關部門聯絡。

曾灶財墨寶不時有「新中國皇」字眼，今次在界限街被發現的墨寶亦清晰見到「中國」二字，另有一層墨迹寫有「去英國」等字。率先發現墨寶的專頁「懷疑人生就去」翻查Google Arts & Culture圖片，發現字迹原遍及整面牆，稱如可修復作品，將是鮮有剩下的大型「九龍皇帝」公共藝術。

劉健威稱屬文化標誌 盼去除油漆重見天日

曾灶財生前好友、藝評人劉健威確認，自己約1996年拍下界限街牆上墨寶，當年不時有人不滿曾氏塗鴉，髹漆掩蓋，但曾灶財又再寫，或因此有深淺不一字迹；而曾氏用黏力強的廉價墨汁寫字，故油漆剝落後仍可見字迹，字如其人「神出鬼沒」。劉感嘆，曾灶財是首名獲邀在威尼斯雙年展展出的港人，M+展覽館亦有其作品，足見其藝術地位，可惜政府態度曖昧，大部分散落街頭的真迹不獲重視。他續稱，曾灶財墨寶「力量喺街上，全香港、九龍都係佢嘅展覽場」，既是香港文化標誌，也屬集體回憶，期望政府去除表面油漆，令整面牆的字迹重見天日，並以膠片封好，加以保育。

去年遭毁墨迹 現已髹白漆

路政署去年3月在觀塘麗港公園對開橋墩做油漆翻新工程，意外發現曾灶財墨迹，康文署當時稱加設保護罩會令蟲和霉菌滋生。翌月墨迹遭人以紅漆「打交叉」破壞，路政署其後報警。本報前日再往該處觀察，發現字迹已被白漆掩蓋，本報再向康文署查詢有關白漆是否由政府部門髹上，截稿前未有回應。

目前政府只為尖沙嘴天星碼頭石柱及坪石邨燈柱的墨寶加設非密封膠罩，另位於中環纜車里花園道橋底橋墩的字迹未有保護措施。另外，觀塘道近坪石邨一個留有曾氏墨寶的電箱，2017年遭修路工人錯手髹上油漆覆蓋，康文署當時稱會提醒承辦商不要塗蓋曾灶財的墨迹。