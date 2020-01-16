港產智能水機已裝300部 5年料省875萬膠樽

生產商：「夠型」夠衛生 市民方願意用

智能飲水機生產商城泉（Urban Spring）行政總裁葉蓁蓁認為，傳統飲水機數量本已不多，加上市民對其水質存疑，例如出水口外露、出水速度時快時慢，以至外觀設計過時，都令人卻步。城泉最初曾檢視外國製造的飲水機，但體積太大，不適合引入香港，故自行研發適用於本港的智能飲水機，包括重新設計機身外形及選用耐用物料製造外殼，「希望設計一部飲用安全而又有型的飲水機，令人覺得唔買樽裝水、自己帶水樽斟水是一種生活態度」。

該公司2017年推出首部智能飲水機，至今累計有300多部分別設置於商場、學校、酒店等，去年完成活化工程的中環街市剛引進一部。對於飲水機，葉蓁蓁認為水質始終是最重要一環，公司研發的飲水機「WELL井」衛生設計包括隱藏式出水孔、可外置腳踏或感應按鈕、放置水樽位置與出水口有一定距離；每部機除了以濾芯及紫外光燈淨化水質，亦內置感應器，實時監控水機用量及過濾器使用時間，以推算過濾器是否過度使用，或水機因淤塞影響流量，以便盡快維修，較傳統飲水機設定相隔一段時間就要維修，更能保持供水衛生。

（城市保育）