政府引入「智能水機」 更衛生鼓勵自攜樽

明報記者 馬耀森

環保署今年2月招標採購約160部智能飲水機，將設置於政府室內及室外場地，按標書內容，合約最快今年5月開始，為期5年。合約列明，智能飲水機採用免觸控斟水設計，可記錄飲水機出水量，以及配置隱藏出水口等；飲水機以食水喉管為水源，濾水裝置須符合美國國家衛生基金會（NSF）認證，可過濾並去除重金屬鉛等。

160部最快今年設於政府場地

環保署回覆查詢稱，為鼓勵市民培養自備水樽的生活文化，以減少消耗塑膠樽裝水，從而在源頭減廢，政府一直多管齊下推出不同措施，政府場地設置的自動售賣機自2018年起已逐步停售1公升或以下的塑膠樽裝水，現時逾九成場地已落實停售，餘下將陸續透過更新合約，落實停售。

免觸式斟水 實時監察保安全

署方指出，近年政府場地增設飲水機，2019年至今加設500部，由以往2700部增至約3200部。智能飲水機可記錄並顯示飲水機運作數據，包括用水量，將透過中央管理系統，承辦商可實時監察及遙控運作，以便適時安排維修保養，確保食水安全；飲水機及所需的供水設備均會按照水務署指引及《水務設施條例》等法例要求，並經水務署審批後才安裝使用；飲水機設有濾芯及紫外光消毒設備，以確保衛生。

環團倡增設水機 方便斟水帶動風氣

資料顯示，2019年全港棄置約106公噸塑膠飲料容器，約相等於15.5億個，當中逾九成是以聚脂纖維塑膠（簡稱PET）製造，回收率不足1%。綠惜地球環境倡議總監朱漢強說，「政府鼓勵市民自備水樽多年，但流於口號，背後支援不足，故自備水樽文化一直未成氣候」。他認為，政府要有策略地在本港不同地點增設飲水設施，例如港鐵站，方便市民斟水，「市民甚至唔使孭住樽水出街，只需帶備水樽，去到邊都有得斟水，自然會形成自備水樽的風氣」。他說，政府要有決心扭轉浪費膠樽的風氣，不能太擔心會有商業壓力，而跨部門應互相協調，以便在不同場所，甚至在街上安裝飲水機。

（城市保育）