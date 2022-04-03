南沙港人子弟校9月開學 校董主席梁振英：「高度自治」內地沒派人

逾300人昨早收看該校網上直播簡介會，梁振英說，學校辦學團體在港註冊，屬非牟利團體；校方招生對象是非內地籍學生，首學年開設一年級至十年級（等同本港小一至中四），小學生可走讀，中學生必須寄宿，校方現正接受報名，每名申請人均獲面試機會。

收一至十年級 爭取學校考生身分考DSE

該校設有香港及國際課程，包括香港中學文憑試（DSE），昨日多名家長提問，學生日後將以什麼身分報考DSE，總校長潘淑嫻及校方代表說，正與相關部門爭取以學校考生身分應考。

稱當區正建「港式社區」 規劃已完成

校舍樓面面積達7.6萬平方米，包括多幢教學大樓、宿舍大樓、恆溫泳池、菜園和中藥園等。梁振英說，學校校地、校舍建設費用由廣州市政府提供，「可免費用20年」，又說學校落戶南沙正發展的「港式社區」，當區規劃已完成，料區內配套設施將在一兩年內落成，他相信區內聚集香港企業及港人，並一同融入國家發展大局。

學校早前已完成籌款，梁振英說是用作添置校內設備和設立獎學金。他稱該校屬民辦，又形容「學校不是掙錢的地方」，他笑說要向家長「利益申報」，自己在內地無任何投資，「（在內地）連一層樓仔都無；所以無人會說：梁振英你猛推南沙、大灣區，梗係集資不少」。

梁振英說學校盼培育學生擁有「香港根、中國心、世界觀」，特色是學習環境使用「兩文三語」。他亦重提自己任特首時，認為教育開支對政府或家長而言應是「投資」，他希望讓下一代在軟硬件、學術等方面，獲最好的機會，助他們好好成長。