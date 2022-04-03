倡思考「疫後重建」 梁振英：港應走在形勢前

被問「跟住做咩」 稱醉心種植嘗種白果

梁振英昨早在新城財經台《人生馬拉松》錄音訪問稱，新冠疫情下暴露本港醫療衛生方面有問題，包括人手、對中藥重視不足；他稱施政、房屋等方面都有問題，舉例居住環境太迫導致容易感染，「這些事全部發生了兩年，令人很傷心，但現要總結和向前看。如何將問題逐一解決？」

節目主持人其後追問梁振英「跟住有咩做緊」，來反映其提及的解決問題原則，梁便分享近日種植心得，說數年前開始挑戰種藍莓，「不知巧合或什麼，日前行過突然有驚喜，成棵藍莓開滿花」，又正嘗試種不同植物，例如早前從北京帶回的白果。他說平日游水時仍不斷思考，唯獨種植教他完全放鬆。

被問及「人生有哪些階段跑得辛苦」，梁振英形容「我從來唔覺得有啲乜太辛苦嘅嘢」，並答道：「當然人生就像跑馬拉松，有時有些挫折，上吓斜，轉吓彎，或者會否突然跣倒？」他稱當遇到障礙、挫折時不會氣餒，反而會總結經驗，以正面角度看待事情，讓自己能力愈來愈強。