候選人准室內聚集拉票 選委倡自限人數

政制局：需有競選活動 確保選委認知

政制局稱，特首選舉的特殊性毋庸置疑，豁免聚集可確保選委對候選人有充分認知，候選人亦需有競選活動。按豁免內容，本月3至23日（或資審會就特首候選人的資格作出裁定當日），候選人可舉行與選委會委員間的選舉聚集，其後至5月8日的選舉日，候選人則可舉行公眾選舉聚集；有關豁免只限599G章規限的公眾地方舉行室內聚集，參與者入場前須量度體溫、戴口罩及不可飲食。

選委之一立法會醫衛界議員林哲玄認為，目前疫情未可鬆懈，憂有關豁免增加整體疫情風險。他解釋，公布感染人數雖減，但死亡人數維持每日逾百宗，跌幅及速度均比感染人數慢，而同時期政府開始首階段放寬社交距離，認為整體風險或增，建議防疫政策應「寧緊勿鬆」。

林哲玄：風險較戶外高 不如不限

林哲玄相信，政府的決定應考慮過豁免的好處大於壞處，並以平衡整體社會公眾利益為優先，但對於只容許室內聚集，林哲玄直言「不如不要限（制）」，室內聚集風險較戶外高。他建議，在豁免初期，即候選人與選委見面時，雖然條文沒訂明，亦應盡量減少聚集人數，例如以30至50人為限。

劉漢銓：一兩次活動不改看法

法律界選委劉漢銓認為，特首候選人已有知名度，也有社會公職經驗，相信不可能因一兩次活動影響選委對他們看法，故若未能親身與候選人見面，改以網上交流也可以。全國政協容永祺相信，疫下已習慣網上溝通，距離對選舉的影響不大，因選委對候選人應有一定認知。