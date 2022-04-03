拒答意願 林鄭：入提名期明朗化 未再以抗疫為由 被問見京官：全是「據報」

陳茂波梁振英未答參選否

財政司長陳茂波昨落區派發防疫服務包時沒回應是否有意參選特首，而前特首梁振英在新城財經台的錄播節目《人生馬拉松》受訪時被問到「跟住有咩做緊」，他只分享其種植心得，說正種植早前從北京帶回的白果，「幾令人放鬆」。本報昨向梁振英查詢會否參選及曾否到深圳，他未有回覆。

林太前日原定早上主持抗疫記者會，其後公布因日程調動而要暫停，消息稱她前日到深圳見中央官員討論特首選舉事宜。昨日疫情記者會被多次問到有關事件，林太說會面全是「據報」，重申她因日程改變而沒法主持記者會，特首每日行程有些公布、有些不會公布，「如行政長官有些特別事情影響日程，而不做一次記者會，又是否不合理？」

本報向財政司長及政務司長辦公室查詢，二人有否前往深圳與中央官員會面，財政司長辦公室發言人回覆，司長正全力參與香港抗疫工作，並繼續跟進財政預算案提出的各項措施。政務司長辦公室截稿前未回覆。

倘無人參選 投票日延5‧29

在提名期前一日，仍未見「重量級」人士宣布參選，本報向政制及內地事務局查詢提名期無人參選的安排，局方回覆，目前計劃仍是於5月8日舉行選舉，提名期為4月3至16日。若提名期結束時無候選人獲有效提名，根據《行政長官選舉條例》，須把新的投票日定於提名期結束後的第42日後的首個星期日，即5月29日。

問到會否再延後選舉，林太表示，現時疫情高峰期已過，若情况持續，應可按已延遲日子即5月8日舉行選舉。她說不希望再有特別情况導致選舉不能進行，強調會盡最大努力做好籌備工作，因愈遲舉行，候任特首組班或籌備上任時間更短，「5月8日已經差不多是最後的日子」。

劉兆佳選委料有人報名 如期舉行

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，再延期選舉有可能牽涉憲制等問題，而疫情正逐步緩和，他認為沒實際理由再延期，而若選舉如期舉行，他相信提名期內一定會有人報名參選，相信新選舉制度下大家希望新任特首高票當選。對於特首近日向全港發抗疫服務包，與財政司長發放消費券時間相若，劉兆佳認為只是時間巧合，不認為現時小舉動對選情有影響。

全國人大常委譚耀宗稱，若沒有人取得足夠提名參選，一切按法例處理。立法會主席梁君彥到佐敦派發防疫服務包後見傳媒，他稱到昨天來說特首選舉都是如期舉行，沒有新消息。至於林太有否會見中央官員，他說林太已回答，故不揣測。法律界選委劉漢銓相信，不會無人參選特首導致選舉需延期。另一選委全國政協容永祺認為，兩周提名期已足夠供有志者參選，有信心選舉可如期舉行。

明報記者

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