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港聞
2022年4月2日星期六
港聞二
Omicron現混種 專家稱現防疫已夠 英「XE」變異株兩月763宗 港兩宗不屬
「解禁」首日英菲直航機抵港 滯英市民多花萬元回港
300外傭復飛首日抵港 業界料7000人候出發
快測平台加快覆檢 被抽查者即日收短訊
染疫亡精神病人 悉中招時自殘 醫生稱疫下抑鬱焦慮惡化 憂確診憂送方艙憂違口罩令
打第三針人數高位回落一半 醫生倡短訊提醒打兩針逾半年者
民建聯倡未齊針童 每天上學前快測
今起派防疫包 三無廈劏房戶優先
陳肇始：快測包毋須慳住用 何栢良促交代快測政策
運房局倡的士准載6人 推司機違例記分制
f與th說離與散 劍橋港生奪英詩冠軍 盼探討港變化離散者內疚情緒
19懲教所倡裝智能電話 自動偵測「逃走」「自殺」字詞
國慶堵路暴動案 3中學生入教導所
少女賣淫集團4骨幹1嫖客落網 警：初夜開價2萬 少女只獲100元
涉與失蹤童性交拍片 男子：不知事主15歲
廟街劏房火 夫婦燒傷情侶逃生墮樓
「跨部門抗疫」 食環：清30公斤露宿者垃圾
除口罩誤導警員 前區議員葉子祈緩刑
三合會操控 「製毒工場」3人被捕兩未成年
電視反超互聯網 重回新聞來源首位 新聞自由滿意率新低 楊健興：聲音不再多元
禁追租法例目標月底通過 冀保護期至7月底
全球數量首破6000 黑臉琵鷺「脫瀕」有望
社署亞博5館將交醫局 營運商「被完約」炒人
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【Emily】梁熙愚人節自嘲「成功爭取小西灣站」
【Emily】獄中寄信太太 阮民安：會努力撐住
【Emily】河套方艙高速通氣駁電創紀錄
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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