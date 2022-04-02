社署亞博5館將交醫局 營運商「被完約」炒人

被炒者嘆無辜 擬下周偕同事勞處投訴

社署續指，其管理的其餘6個暫託中心會繼續接收確診輕症院友，共1922個牀位；而社署管理的亞博館2號、3號、5號、6號及7號館共設1018個牀位，截至昨午9時571人入住。

嘉濤以自僱形式聘用亞博6號及7號館護理人員。曾於亞博6號館工作的起居照顧員X向本報表示，已在亞博工作一年，每隔兩至三個月會與嘉濤簽訂合作條款，最近一份列明是工作至4月尾，但前日突被解僱，即日離職。她引述有負責人指下月有「國家隊」加入，現會解僱年資深及人工高的員工。她說自己沒做錯事，對被解僱感無辜，擬與其他員工下周一到勞工處求助及投訴。

員工稱聞「國家隊」將加入 外判商：不清楚

被問是否「國家隊」將承接6號及7號館，魏仕成表示不清楚政府之後安排，但確認收到社署通知，集團會營運6號及7號館至本月底，原先合約是到6月底，正陸續安排員工分批離職。他又指，2至3月兩個展館約四成人手染疫，當時須額外聘請人手，但現時人手超出原本要求及預算，故安排部分人離職。至於會否承接其他社區隔離設施服務，他說未有定案，會配合政府，已向兩展館員工表示如承接其他設施服務，可再聘請他們。

談解僱 社署：護理員數量仍超合約要求

社署沒回應6號及7號展館是否下月全面由內地照顧員接手，稱會按需要派出從內地招聘的照顧員到各暫託中心工作。對於6號及7號館有員工被解僱，社署稱6號及7號館照顧專隊早前因員工感染率高而需額外聘用護理員及保健員，隨着員工感染率下降，專隊近日調整聘用員工數目，其聘用護理員及保健員仍多於合約要求。