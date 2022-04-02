港聞

港聞二

全球數量首破6000 黑臉琵鷺「脫瀕」有望

【明報專訊】被稱為「小黑」的黑臉琵鷺自2000年起被列為瀕危物種，今年小黑的全球數量再創新高，達6162隻，較去年升近兩成。香港觀鳥會指出，黑臉琵鷺數目已連續第9年錄破紀錄新高，反映絕種危機漸減，國際鳥盟及國際自然保護聯盟短期內將作評估，黑臉琵鷺有望於2至3年內「脫瀕」，不再列為瀕危。不過調查亦顯示，全球黑臉琵鷺數量雖穩步上升，后海灣一帶（包括本港及深圳）的數字增幅輕微（見圖），觀鳥會憂慮港府建議精簡環評程序後，濕地緩衝區發展獲鬆綁，冀當局做好把關。

根據國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄及觀鳥會資料，黑臉琵鷺於1988年被列為「受威脅」級別，當時全球不足300隻；1994年升至300多隻，同年評級上調至「極危」；至2000年增至約650隻，自此被評為「瀕危」物種。

后海灣數量稍回升 觀鳥會：環境未見大改善

《黑臉琵鷺全球同步普查》自1994年起每年進行，香港觀鳥會有份參與，今年調查於1月7至9日進行，結果發現今年全球黑臉琵鷺數量達6162隻，較去年多940隻，升約18%，首次衝破6000大關，為20年多前初次被評為「瀕危」時的近10倍。台灣繼續是主要棲息地，約六成黑臉琵鷺在該處過冬，今年達3824隻，按年增22.1%；澳門黑臉琵鷺則按年跌約一半，今年只錄得22隻，觀鳥會料與澳門不斷興建酒店致棲息地減少有關。

后海灣黑臉琵鷺的數目則在連跌兩年後輕微回升至369隻，按年升9.8%。觀鳥會總監余日東形容情况有待進步，增幅某程度上亦只是受全球數字上升帶動，於后海灣棲息的黑臉琵鷺過去10年一直維持於300至400多隻水平，反映本港環境質素僅維持平穩，未見太大改善。

憂精簡環評 濕地緩衝區發展鬆綁

被問到未來北部都會區發展會否影響黑臉琵鷺，余日東認為如當局落實收回私人濕地和魚塘作管理，將有助增加其棲息地面積，惟擔心港府近日建議精簡環評程序，日後濕地緩衝區發展或獲鬆綁，發展壓力增加，冀當局做好把關，確保黑臉琵鷺在港繼續有充足食物安全過冬。

上 / 下一篇新聞

Omicron現混種 專家稱現防疫已夠 英「XE」變異株兩月763宗 港兩宗不屬
Omicron現混種 專家稱現防疫已夠 英「XE」變異株兩月763宗 港兩宗不屬
「解禁」首日英菲直航機抵港 滯英市民多花萬元回港
「解禁」首日英菲直航機抵港 滯英市民多花萬元回港
300外傭復飛首日抵港 業界料7000人候出發
300外傭復飛首日抵港 業界料7000人候出發
快測平台加快覆檢 被抽查者即日收短訊
快測平台加快覆檢 被抽查者即日收短訊
染疫亡精神病人 悉中招時自殘 醫生稱疫下抑鬱焦慮惡化 憂確診憂送方艙憂違口罩令
染疫亡精神病人 悉中招時自殘 醫生稱疫下抑鬱焦慮惡化 憂確診憂送方艙憂違口罩令
打第三針人數高位回落一半 醫生倡短訊提醒打兩針逾半年者
打第三針人數高位回落一半 醫生倡短訊提醒打兩針逾半年者
民建聯倡未齊針童 每天上學前快測
民建聯倡未齊針童 每天上學前快測
今起派防疫包 三無廈劏房戶優先
今起派防疫包 三無廈劏房戶優先
陳肇始：快測包毋須慳住用 何栢良促交代快測政策
陳肇始：快測包毋須慳住用 何栢良促交代快測政策
運房局倡的士准載6人 推司機違例記分制
運房局倡的士准載6人 推司機違例記分制
f與th說離與散 劍橋港生奪英詩冠軍 盼探討港變化離散者內疚情緒
f與th說離與散 劍橋港生奪英詩冠軍 盼探討港變化離散者內疚情緒
19懲教所倡裝智能電話 自動偵測「逃走」「自殺」字詞
19懲教所倡裝智能電話 自動偵測「逃走」「自殺」字詞
國慶堵路暴動案 3中學生入教導所
國慶堵路暴動案 3中學生入教導所
少女賣淫集團4骨幹1嫖客落網 警：初夜開價2萬 少女只獲100元
少女賣淫集團4骨幹1嫖客落網 警：初夜開價2萬 少女只獲100元
涉與失蹤童性交拍片 男子：不知事主15歲
涉與失蹤童性交拍片 男子：不知事主15歲
廟街劏房火 夫婦燒傷情侶逃生墮樓
廟街劏房火 夫婦燒傷情侶逃生墮樓
「跨部門抗疫」 食環：清30公斤露宿者垃圾
「跨部門抗疫」 食環：清30公斤露宿者垃圾
除口罩誤導警員 前區議員葉子祈緩刑
除口罩誤導警員 前區議員葉子祈緩刑
三合會操控 「製毒工場」3人被捕兩未成年
三合會操控 「製毒工場」3人被捕兩未成年
電視反超互聯網 重回新聞來源首位 新聞自由滿意率新低 楊健興：聲音不再多元
電視反超互聯網 重回新聞來源首位 新聞自由滿意率新低 楊健興：聲音不再多元
禁追租法例目標月底通過 冀保護期至7月底
禁追租法例目標月底通過 冀保護期至7月底
社署亞博5館將交醫局 營運商「被完約」炒人
社署亞博5館將交醫局 營運商「被完約」炒人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】推病人上斜睇急症 醫護不負「重」任
【Emily】推病人上斜睇急症 醫護不負「重」任
【Emily】梁熙愚人節自嘲「成功爭取小西灣站」
【Emily】梁熙愚人節自嘲「成功爭取小西灣站」
【Emily】獄中寄信太太 阮民安：會努力撐住
【Emily】獄中寄信太太 阮民安：會努力撐住
【Emily】河套方艙高速通氣駁電創紀錄
【Emily】河套方艙高速通氣駁電創紀錄