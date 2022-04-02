全球數量首破6000 黑臉琵鷺「脫瀕」有望

根據國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄及觀鳥會資料，黑臉琵鷺於1988年被列為「受威脅」級別，當時全球不足300隻；1994年升至300多隻，同年評級上調至「極危」；至2000年增至約650隻，自此被評為「瀕危」物種。

后海灣數量稍回升 觀鳥會：環境未見大改善

《黑臉琵鷺全球同步普查》自1994年起每年進行，香港觀鳥會有份參與，今年調查於1月7至9日進行，結果發現今年全球黑臉琵鷺數量達6162隻，較去年多940隻，升約18%，首次衝破6000大關，為20年多前初次被評為「瀕危」時的近10倍。台灣繼續是主要棲息地，約六成黑臉琵鷺在該處過冬，今年達3824隻，按年增22.1%；澳門黑臉琵鷺則按年跌約一半，今年只錄得22隻，觀鳥會料與澳門不斷興建酒店致棲息地減少有關。

后海灣黑臉琵鷺的數目則在連跌兩年後輕微回升至369隻，按年升9.8%。觀鳥會總監余日東形容情况有待進步，增幅某程度上亦只是受全球數字上升帶動，於后海灣棲息的黑臉琵鷺過去10年一直維持於300至400多隻水平，反映本港環境質素僅維持平穩，未見太大改善。

憂精簡環評 濕地緩衝區發展鬆綁

被問到未來北部都會區發展會否影響黑臉琵鷺，余日東認為如當局落實收回私人濕地和魚塘作管理，將有助增加其棲息地面積，惟擔心港府近日建議精簡環評程序，日後濕地緩衝區發展或獲鬆綁，發展壓力增加，冀當局做好把關，確保黑臉琵鷺在港繼續有充足食物安全過冬。