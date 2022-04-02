禁追租法例目標月底通過 冀保護期至7月底

立法會相關法案委員會昨審議《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》。卓永興說目標是本月8日報告立法會內委會，本月27日提交大會審議，而3個月保護期將計算至7月底。他回應議員追問時稱，若條例較遲通過，由1月1日起計的禁止追租的欠租期會順應延長。

政府：無剝奪財產權 外國有先例

多名議員質疑條例違反自由市場和合約精神。金融界議員陳振英認為，條例對民事合約原則和銀行貸款基礎造成衝突，期望只屬單次性質。卓永興稱，法例並沒有剝奪財產權，只是延遲數個月追租期限，而新加坡和英國均有相關條例，在網上不見當地有類似批評。

身兼地產建設商會秘書長的選委會界別議員龍漢標說，法例禁止追租的欠租期限由今年1月1日起計算，質疑有違普通法一般沒有追溯力的做法，且與政府曾指措施在法例刊憲後才生效不符，批評是「語言偽術」。他同時質疑法例涵蓋不受疫情影響的大型租戶，建議應縮窄範圍至僅中小企受惠。

卓永興說，法例禁止在法例生效後的追租行為，但相關欠租期有需要由今年初開始計算，並稱措施2月公布後數天，已有70多宗涉及大型發展商入稟向租戶索償的個案。他又說，政府措施非只保護中小企，亦防止企業大規模倒閉。

工聯會議員郭偉強擔心3個月保護期結束後，大規模追租下會造成倒閉潮。卓永興稱，業主和租客可協議攤分繳還租金。