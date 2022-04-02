電視反超互聯網 重回新聞來源首位 新聞自由滿意率新低 楊健興：聲音不再多元

楊：市民或感煩躁不看新聞

資深傳媒人楊健興分析，電視的滲透力一直最強，亦是接收新聞的重要渠道，就算電視台高層變動，市民也難看到電視新聞的微妙變化。他補充，《蘋果日報》停運，其讀者或轉至網媒甚至不看新聞，閱讀報章者亦減少，而隨着多間網媒停運，市民或對政治事務沒那麼緊張，甚至覺得煩躁而不看新聞，以互聯網接收新聞的人亦減少。他說雖然本地媒體數量仍多，但聲音已不再多元，市民看見媒體處理新聞有顧忌，令公眾覺得新聞自由一直下降。

香港民意研究所今年3月21日至25日訪問1004名香港居民，發現65%受訪者認為主要新聞來源為電視，較半年前上升5個百分點。64%市民認為互聯網是主要新聞來源，自2018年以來首次被電視超越。報紙作為主要新聞來源的跌幅最大，由28%下降至21%，為1993年12月以來新低，與跌3個百分點至21%的電台並列第三。

35%受訪者認為最值得信任的新聞來源是電視，較半年前升6個百分點，為2017年以來新高；互聯網亦升1個百分點至24%，排第二。8%受訪者認為報紙最值得信任，較半年前跌1個百分點，為1993年以來新低。

報章滿意度淨值-6% 00年後新低

受訪者對電視新聞的滿意度淨值由去年7%升至最新17%，電台為15%排第二，按年升1個百分點。受訪者對互聯網新聞的滿意度則由22%大跌至12%，為2010年以來新低；對報章的滿意度淨值則由1%跌到負6%，為2000年10月以來新低。

28%受訪者表示滿意香港的新聞自由程度，跌3個百分點，為1997年9月有紀錄以來新低，而51%受訪者表示不滿新聞自由程度。42%人認為傳媒報道不負責任，較半年前升6個百分點，是2007年4月以來新高。

浸大新聞系高級講師呂秉權稱，電視新聞比互聯網及報紙更具即時性，重要事件可透過聲音及畫面鉅細無遺傳達，而其他傳媒停運令選擇減少，是更多人用電視作為主要新聞來源的因素之一。