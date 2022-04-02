港聞

港聞二

除口罩誤導警員 前區議員葉子祈緩刑

【明報專訊】前西貢區議員葉子祈涉去年5月在巴士上除口罩與他人爭執，及向警員解釋患焦慮症和呼吸困難，經審訊後被裁定各一項誤導警務人員、公眾滋擾、故意阻撓巴士司機、違「口罩令」罪成。

官：有權表達對政策不滿 無權違法

裁判官杜浩成批評被告欠缺對刑事司法體系的尊重，其行為或鼓勵他人違法；他有權表達對政策的不滿，但無權違法，並考慮因應疫情多次押後判刑，令他還押44天，昨於觀塘裁判法院判被告囚8個月及罰款8萬元，緩刑兩年半。報稱無業的被告葉子祈（27歲）在罪成還押時，因他及杜官分別確診新冠等，判刑四度押後。

因疫情四度押後判 已還押44天

杜官判刑時指出，葉子祈向警員撒謊，意圖誤導，險妨礙司法公正；控罪牽涉攸關巿民生死的疫情，屬重大公眾利益，故判他就違反口罩令罰款5000元，誤導警務人員罪囚4個月，公眾滋擾罪囚半年，其中兩個月刑期同期執行，共囚8個月；故意阻撓巴士司機則罰款2000元。

不過杜官考慮案件押後令被告還押44天，加上因感化官未能探訪收押所需取消背景報告，或令被告感困擾，上述罪行可改判緩刑兩年半，另加罰款7.3萬元，即總共罰款8萬元，限1個月內繳清。

同區議員讚熱心服務社區

辯方求情時透露，葉子祈中學畢業後到英國升學，讀畢機械工程學士後在美國一間汽車公司任技術員。他2019年辭去工作回港照顧病母，曾在車房工作，數月後當選區議員；被告亦親撰求情信，承認犯案無知及愚昧，母親擔心令他感羞恥，承諾不會重犯。多名西貢區議員形容被告為人直率，曾是盡責區議員，熱心服務社區。

根據一項票控，葉子祈於2021年5月7日在將軍澳隧道巴士轉乘站的796C巴士上，無合理辯解下不戴口罩。另3項控罪則指控他於同日同地提供虛假資料，表明他有合理理由不佩戴口罩，企圖誤導警員，及沒佩戴口罩，對公眾造成滋擾，危害公眾健康；並在無合理辯解下未有在巴上戴口罩，故意妨礙巴士司機。

【案件編號：KCCC 1368、KTS 9461/21】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 將軍澳 誤導警務人員 口罩令 葉子祈 區議員

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