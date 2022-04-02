「跨部門抗疫」 食環：清30公斤露宿者垃圾

在近旺角東站的亞皆老街天橋底，原有人擺放帳篷、茶几、牀鋪、行李箱等物品。本報記者昨日到訪該處，在原位暫只餘牀鋪，另有兩名無家者帶同行李箱等家當在轉角處休息，其中一人稱，政府不時洗街，多數會事先通知。

警方前日發稿，指近日接獲多宗投訴，指旺角亞皆老街近太平道一帶有人露宿，衍生環境衛生問題，周三、四與民政事務處、社署及食環署展開聯合行動，3名露宿者帶同個人物品自行離開。食環署則出動開喉洗地，署方回應稱，行動清理了約30公斤由露宿者自願棄置的垃圾，並進行清掃及清洗工作，以改善環境衛生。社署稱，當日社工主動接觸3名露宿者，勸喻接受支援服務。

吳衞東批康署未承諾檢討

倡設「無家署」處理投訴案

協助無家者索償的香港社區組織協會幹事吳衞東表示，相信短期內部門行動時的態度會有改善，但案件揭示眾多問題未解決，例如部分政府人員將行動視之為「清場」而非「清潔」。他批評，被判敗訴的康文署尚未正面回應，亦無承諾檢討，建議為前線人員制訂處理無家者物資的指引，長遠應設「無家署」處理投訴。

康文署回覆查詢時稱，正與律政司研究判辭，考慮將來處理類似情况的安排。