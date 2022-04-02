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廟街劏房火 夫婦燒傷情侶逃生墮樓

【明報專訊】油麻地廟街成安大廈一劏房單位昨晨起火，單位內4名住客，包括一對夫婦被火燒傷，一對情侶逃生時失足墮樓，送院救治，兩人危殆，兩人情况嚴重。警方及消防調查後懷疑電動滑板車電池短路引起火警。

兩危殆兩嚴重 疑電動滑板車短路

事發昨晨7時35分，油麻地廟街99號成安大廈6樓一劏房單位突然起火，冒出大量濃煙，火勢猛烈並傳出爆炸聲，有被困住客在窗邊揮動毛巾呼救。消防員接報到場後將火撲滅。單位付諸一炬，窗框燒至變形，有冷氣機飛墜地面。

起火單位一對夫婦走火時背部燒傷，而相鄰劏房一對情侶逃生時失足，從6樓窗口墮下後巷一樓簷篷，消防員將兩人救下，女子一度昏迷，右手右腳骨折，男子背部受傷，4名傷者清醒下分別送廣華及瑪麗醫院救治。背部被燒傷夫婦中盧姓40歲妻子危殆，羅姓34歲丈夫情况嚴重。墮樓的陳姓35歲男子危殆，鍾姓42歲女子情况嚴重。

單位分間5房 舊樓無消防設備

高級消防隊長胡震豪表示，消防到場發現起火單位為劏房，火場面積4米乘4米，共出動60名消防及救護人員到場、一條喉及兩隊煙帽隊灌救，15分鐘後將火撲熄。火警中4人受傷，37人自行疏散。整個肇事單位分間成5個劏房，均有焚燒痕迹，大廈樓梯狹窄，有小量雜物。胡稱事發大廈於1965年落成，至今並無消防設備，會根據相關法例跟進。

消防處其後回應，事發大廈受《消防安全建築物條例》第572章規管，該條例規定1987年3月1日或之前建成的樓宇，必須提升防火保障。全港約10,500幢樓宇受該條例規管，而截至上月底，消防處和屋宇署已巡查其中10,128幢，並發出逾24萬張指示，當中近四成指示獲撤銷。

火警發生後警方封鎖現場一帶路面，油尖警區重案組聯同消防在場調查，初步相信是單位內一部電動滑板車電池短路引致火警，起火原因無可疑，探員將滑板車檢走作證物。

專家：或潮濕充電不當致短路

便攜式電動車總會會長許堅信表示，電動滑板車電池短路不常見，估計與本港近日天氣潮濕、用家使用不符標準電池，或用變壓器（俗稱火牛）充電不當所致。他建議用家為電動車充電時保持地方整潔，避免有其他雜物引致過熱或觸電，又指八成的充電量最能保持電池耐用度，倘耗電量急升，或代表電池壽命不長而需更換。

相關字詞﹕短路 電動滑板車 火警

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