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少女賣淫集團4骨幹1嫖客落網 警：初夜開價2萬 少女只獲100元

【明報專訊】警方瓦解一個操控未成年少女賣淫的集團，周三拘捕4名集團骨幹及一名男嫖客，4名受集團控制的少女中，3人年僅15歲，包括一名失蹤少女，估計集團前後曾操縱十多人。警方指，案中少女報酬微薄，集團曾開價2萬出售少女初夜，少女最終獲酬100元。

3女15歲 1被報稱失蹤

警方以「控制他人賣淫」、「與年齡在16歲以下的女童非法性交」、「製作兒童色情物品」及「藏有兒童色情物品」拘捕3男2女，介乎18至43歲，其中34歲女子相信是集團主腦，43歲男子為嫖客。除18歲女被捕人獲准保釋，其餘3名集團成員將被起訴，據悉部分人有黑社會「14K」背景。

女主腦開Tg吸客 逾900人追蹤

43歲男嫖客被暫控一項「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及一項「製作兒童色情物品」，昨日提堂。據了解，他在半山區地產代理任職經理，年內光顧該集團數十次，並會要求提供14、15歲的未成年少女，因而被警方鎖定。警方亦檢獲超過1.5萬元現金、名貴手袋、首飾、波鞋等，部分由集團成員贈予受害少女，以建立關係。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，女主腦在一年多前創立Telegram頻道，以「幼幼」、「學生妹」等字眼及少女性感照吸引嫖客。據警方提供的頻道截圖，該頻道有逾900人追蹤，提及少女身材、「開工時間」等露骨字眼。警方指，在其中一名被捕人的電話中發現逾千段涉兒童色情的影片及照片，估計受害女童在知情下拍攝，作為吸客廣告。

網上交友平台球場招攬

噓寒問暖供酒店住宿

鍾雅倫指，集團成員會在網上交友平台及球場等招攬少女，噓寒問暖，為離家出走的少女提供酒店住宿及贈送名貴禮物，以取得信任，又以名貴房車接送少女到酒店接待嫖客。警方暫時掌握4名受集團控制的少女，3人15歲，一人17歲，其中一名15歲少女的家人在2月初已報稱她失蹤，保守估計集團前後曾操縱十多名未成年少女賣淫。

警方稱，集團在過去一周內每日都有數名顧客，會繼續追查涉案嫖客人數；另透露集團平均開價6000至7000元，而少女在案中的報酬為數百元。其中一名少女的初夜遭開價2萬，少女事後獲100元。據悉，該少女正是失蹤的15歲少女，一直被安排居於酒店，涉事嫖客為43歲男被捕人，曾帶該少女回南區家中進行性行為。

警方指，西九龍總區今年破獲多宗操控賣淫案，涉及12名未成年少女，大部分經網上交友軟件認識不法分子，呼籲家長留意子女去向及上網習慣，青少年亦不要受利誘，應拒絕回應色情或性意味的對話。

相關字詞﹕賣淫

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