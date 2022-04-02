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國慶堵路暴動案 3中學生入教導所

【明報專訊】11名案發16至24歲男女否認2019年國慶日在黃大仙龍翔道一帶暴動，早前被裁定罪成，還押兩個月後，其中3名案發時16至18歲的中學生昨在區域法院均被判入教導所。法官李俊文稱本案於假期發生，對公共交通滋擾較小，被告當時年少衝動，受社會氣氛影響犯案，有不同程度悔意，望繼續學業和重新做人，判刑時應着重更生。同案餘下8名被告則將於4月22日判刑。

辯方求情時透露，女被告郭晞桐（20歲，現時年齡，下同）預視拘禁時間不短，早前墮胎，品格純良的她就本案已反省，向親友致歉；男被告方銘（20歲）因一念之差鑄成大錯，辯方望判處兩人入教導所。

另外，辯方冀判鄧有釗（19歲）入較為適合的勞教中心，讓他可盡快服刑後繼續學業，將來成為社工。惟李官指出，報告稱他亦適合入教導所。

李官判刑稱，本案暴動有數以千計的人參與，事發在九龍交通樞紐的龍翔道，只發生於公眾假期40分鐘，對交通滋擾較輕微。雖然有人擲磚和汽油彈，但沒人受傷，僅有欄杆和道路受破壞。李官說，沒證據證明3名被告號召和煽動犯案，他們也無激烈暴力行為，只是在場以示鼓勵，參與程度低。

李官考慮到3名被告年輕和背景良好，年少衝動的他們受社會氣氛影響而犯案，現有悔意，判刑時應着重更生。縱使報告建議傾向判鄧有釗入勞教中心，但李官認為案情與辯方呈交的案例不能相提並論，判處教導所對鄧的升學就業更好，就3人罪責相同，背景年齡沒重大分別，終一同判入教導所。

【案件編號：DCCC 770/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 中學生 暴動罪 黃大仙 國慶日 反修例事件

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