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19懲教所倡裝智能電話 自動偵測「逃走」「自殺」字詞

【明報專訊】保安局昨建議在19個懲教院所安裝350部「在囚人士綜合智能通訊系統」，可自動監察在囚者通話內容並偵測特定字詞如「逃走」、「自殺」等，取代人手監察，預計非經常開支總額逾1.2億元。關注囚權的立法會前社福界議員邵家臻擔心，措施只能「機械性」處理通話，造成漏洞。

現時懲教署會因應情况批准在囚者撥打本地或長途電話予親友。由職員押解在囚者到指定地點撥打，而通話時須以分機監察和備存通話紀錄。保安局昨在立法會保安事務委員會的文件解釋，因應近年在囚者致電需求持續上升，尤其親友並非居於香港的外籍在囚者，加上署方人手「捉襟見肘」，現行模式下未有空間放寬合資格在囚者致電次數。

邵家臻憂「機械式」處理現漏洞

局方稱，懲教署分別於前年和去年在羅湖懲教所和大潭峽懲教所試行「在囚人士綜合智能通訊系統」，系統的關鍵詞識別功能能偵測「逃走」、「自殺」等特定字詞，協助懲教人員及時介入和處理潛在的異常事件。在囚者日後經院所批准後，可在指定地點以自助形式致電指定親友，毋須再由職員押解，減少職員押解在囚者致電次數和處理每通電話所需時間，估計每年可節省員工開支近175萬元，相關人手將會被調派執行其他職務。局方建議將系統推展至其他19個懲教院所，在工場、活動室、飯堂和其他指定地方安裝。

邵家臻向本報稱，相關措施本可促進在囚者與親友溝通機會，特別補足疫情下減少探訪安排的不足，但署方未有把握機會進行更人性化管理。他舉例監察在囚者的通話內容上有漏洞，即使偵測到「自殺」字眼，參考前文後理後，可能只是親友提醒在囚者「不要自殺」。

葛珮帆倡建超級監獄 局方：未有計劃

選委會界別立法會議員葛珮帆認為，現時懲教院所設施殘舊，促請政府物色土地，建設更新、更大、設施更齊全的「超級監獄」，取締現時分散各處的懲教院所。出席遙距會議的副保安局長區志光表示，由於涉及土地運用和地區意見，當局暫時未有計劃。而柴灣的懲教署新總部落成後，署方會因應院所需要再向保安局反映。

另外，局方稱為配合入境處後年遷入位於將軍澳的新總部，將於明年中設置新的資訊科技基建設施，包括重置數據中心內18套系統，同時需要建造新的企業級主幹網絡和永久數據中心等，預計有關建議在2022/23至2025/26的4個年度，共涉逾7.1元非經常開支。連同懲教署的智能通訊系統，兩個議案在沒有反對下通過交由財委會審理。

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