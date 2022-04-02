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f與th說離與散 劍橋港生奪英詩冠軍 盼探討港變化離散者內疚情緒

【明報專訊】正在英國劍橋大學修讀經濟學的19歲香港學生葉晉瑋，以英文詩作《擦音》（Fricatives），力壓來自100個國家共7000多名詩人，奪得英國國家詩詞比賽（National Poetry Competition）冠軍，更成為該獎項歷年來最年輕得主。葉在港土生土長，得獎作品亦以港人難以克服的「f」和「th」發音為切入點，他接受大會訪問稱，希望可探討香港的變化，以及隨之以來的憤怒、沮喪和離散者內疚情緒。現身處外國的他又說，本港正經歷移民潮，但非每名港人都可移居外地，故其作品蘊含「倖存者內疚」（survivor guilt）元素。

最年輕得主 評判：可代入學英語者處境

英國國家詩詞比賽1978年起舉行，今屆有來自100個國家、共7000多名詩人參與，接獲逾1.6萬篇詩作，葉晉瑋憑《擦音》（Fricatives）突圍而出，評判之一Fiona Benson讚揚作品極具雄心，並且成就非凡，又稱讀者念此詩時會讀到不少擦音，令他們代入學習英語者的處境。

「非人人可移民 能作此詩已是特權」

擦音屬英語輔音的發音方法之一，與「f」和「th」等發音有關，例如「free」和「three」。葉以此作為詩篇切入點，引伸殖民、種族、移民等主題。他在訪問稱，香港正經歷最大規模的移民潮，但非人人可移居外地，而他現於英國生活、以英語寫作，認為自己能創作此詩已是一種「privilege」（特權）。

教大文學及文化學系高級講師、詩人黃裕邦昨回覆本報稱，葉的詩篇以學英語作第二語言的經驗切入，類似寫法同見於其他詩人作品，但葉巧妙地在其詩滲入個人經歷，提及語言學習、文化差異、別人對自己期望等，作品亦談及個人負擔，例如上一代在教育上對他的期許。黃形容該詩感情真摯，「不會為了搞到（作品）好靚，為雕琢而雕琢」。

學者：個人經歷入詩 旁及個人負擔

葉晉瑋接受英國《衛報》訪問稱，越南裔美國詩人王鷗行（Ocean Vuong）令他明白自己有權被傾聽("had a right" to be heard）。黃裕邦說，王是美國當紅作家，作品圍繞文化差異、酷兒等主題，在葉的得獎作亦見王的寫作風格。

據了解，葉曾就讀喇沙書院，2020年應考中學文憑試（DSE）並取得6科5**，同年入讀香港科技大學。葉的中學補習導師趙鍵君稱，葉的洞察力強，平時做練習亦一絲不苟、做事有條不紊，稱讚對方是聰明謙卑的學生。

今次比賽奪冠為葉晉瑋帶來5000英鎊（折合約5.1萬港元）獎金，他稱對獲獎感驚喜，視之為起點，以鼓勵自己繼續寫作及進步；又稱隨着年齡增長，人將擁有更多生活經驗，並且閱讀更多、創作出更多作品。

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