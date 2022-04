f與th說離與散 劍橋港生奪英詩冠軍 盼探討港變化離散者內疚情緒

最年輕得主 評判:可代入學英語者處境

英國國家詩詞比賽1978年起舉行,今屆有來自100個國家、共7000多名詩人參與,接獲逾1.6萬篇詩作,葉晉瑋憑《擦音》(Fricatives)突圍而出,評判之一Fiona Benson讚揚作品極具雄心,並且成就非凡,又稱讀者念此詩時會讀到不少擦音,令他們代入學習英語者的處境。

「非人人可移民 能作此詩已是特權」

擦音屬英語輔音的發音方法之一,與「f」和「th」等發音有關,例如「free」和「three」。葉以此作為詩篇切入點,引伸殖民、種族、移民等主題。他在訪問稱,香港正經歷最大規模的移民潮,但非人人可移居外地,而他現於英國生活、以英語寫作,認為自己能創作此詩已是一種「privilege」(特權)。

教大文學及文化學系高級講師、詩人黃裕邦昨回覆本報稱,葉的詩篇以學英語作第二語言的經驗切入,類似寫法同見於其他詩人作品,但葉巧妙地在其詩滲入個人經歷,提及語言學習、文化差異、別人對自己期望等,作品亦談及個人負擔,例如上一代在教育上對他的期許。黃形容該詩感情真摯,「不會為了搞到(作品)好靚,為雕琢而雕琢」。

學者:個人經歷入詩 旁及個人負擔

葉晉瑋接受英國《衛報》訪問稱,越南裔美國詩人王鷗行(Ocean Vuong)令他明白自己有權被傾聽("had a right" to be heard)。黃裕邦說,王是美國當紅作家,作品圍繞文化差異、酷兒等主題,在葉的得獎作亦見王的寫作風格。

據了解,葉曾就讀喇沙書院,2020年應考中學文憑試(DSE)並取得6科5**,同年入讀香港科技大學。葉的中學補習導師趙鍵君稱,葉的洞察力強,平時做練習亦一絲不苟、做事有條不紊,稱讚對方是聰明謙卑的學生。

今次比賽奪冠為葉晉瑋帶來5000英鎊(折合約5.1萬港元)獎金,他稱對獲獎感驚喜,視之為起點,以鼓勵自己繼續寫作及進步;又稱隨着年齡增長,人將擁有更多生活經驗,並且閱讀更多、創作出更多作品。