運房局倡的士准載6人 推司機違例記分制

拒載記10分 兜路記5分

另加强「白牌車」罰則

據運房局提交立法會文件，現時全港有18,163輛的士，約七成半為4乘客座位，其餘為5乘客座位，另部分營辦商採用6乘客座位車輛，但須減少座位以符合法例要求。立法會交通事務委員會下周五（8日）將討論有關建議。

當局建議，的士司機記分制按嚴重性分三級，濫收車資、拒載記10分；兜路、「釣泥鯭」記5分；拒發收據等則記3分。當司機被法庭裁定違例，除依法被判罰則，亦會同時被記分，兩年內達15分的初犯者停牌3個月；其後每次6個月。兩年內被記8分或以上，會收到運輸署提示；10分以上強制修習服務改進課程，完成課程通過考試可獲減3分。

的士業界經常要求政府打擊「白牌車」，當局表示會加強非法出租或取酬載客罪行罰則；又建議重推車隊營運模式，惟有別當年「專營的士」構思，車隊的士收費須與一般的士看齊，只可另收預約費。此外，當局亦表示會重新考慮的士加價申請。

工會稱記分制苛刻 倡增收入平衡

香港的士小巴商總會理事長周國強形容，新設違例記分制苛刻，料司機或容易因「兜路」被扣分，惟何謂「兜路」存灰色地帶，駕駛路線不時受交通路况影響改變，當局要釐清定義。他表示，如當局對的士司機「加辣」，應同時設法提高其收入作平衡，否則業界難以接受；至於提高的士乘客上限及引入車隊管理均有助提升的士競爭力，業界有條件與多為七人車及可「網約」的「白牌車」競爭。

周又稱，現有約600輛6乘客座位的士，冀修例通過後增至1000輛，滿足市場需求。