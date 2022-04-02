陳肇始：快測包毋須慳住用 何栢良促交代快測政策

陳：需要時可再供應 強檢續用核酸

政府今日開始向全港家庭派發防疫服務包，陳肇始昨在立法會衛生事務委員會被問到市民需否預留快速檢測包，她稱服務包內有20個快速抗原測試包，市民毋須「慳住」使用，需要時政府可再向市民供應。她重申當局會繼續以核酸檢測這「金標準」做強制檢測，不會以快速測試取代強檢。

何料快測陽性率低於5%

特首林鄭月娥日前表示，正研究透過快速測試在短時間了解本港感染狀况，但暫未交代詳情。何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，近日本港核酸檢測及快速測試陽性個案佔全港人口比率少於5%，封區陽性比率亦少於5%，估計政府今日起在全港派發快速測試，驗出的陽性比率亦會低過5%。

何栢良說，政府不應等到最後一分鐘才交代檢測安排，應及早讓市民明白政策，包括獲得快速檢測試劑要如何使用、聚焦什麼人，例如若家庭成員數目較多，應如何分配，他認為，對於約115萬名最近3個月曾染疫的市民，短時間內再做檢測亦沒意思。

此外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，暫時抽查了逾兩萬宗在快速測試平台呈報陽性的個案，兩次核酸檢測覆檢均驗出陰性的約有190多宗，比例少於2%至3%，而快速測試有假陰性或假陽性屬已知的情况，覆檢陰性的原因包括部分申報者並非最近兩日檢測，而是較早前檢測，故覆檢時病毒量已很低。

（新冠疫情）