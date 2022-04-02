港聞

港聞一

陳肇始：快測包毋須慳住用 何栢良促交代快測政策

【明報專訊】政府今日起會向全港市民派發防疫服務包，內有20個快速抗原測試包，食物及衛生局長陳肇始表示，市民不用「慳住」使用，需要時政府可再供應。港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，政府應提早向市民講解，包括如何使用快速測試、聚焦什麼人等。

陳：需要時可再供應 強檢續用核酸

政府今日開始向全港家庭派發防疫服務包，陳肇始昨在立法會衛生事務委員會被問到市民需否預留快速檢測包，她稱服務包內有20個快速抗原測試包，市民毋須「慳住」使用，需要時政府可再向市民供應。她重申當局會繼續以核酸檢測這「金標準」做強制檢測，不會以快速測試取代強檢。

何料快測陽性率低於5%

特首林鄭月娥日前表示，正研究透過快速測試在短時間了解本港感染狀况，但暫未交代詳情。何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，近日本港核酸檢測及快速測試陽性個案佔全港人口比率少於5%，封區陽性比率亦少於5%，估計政府今日起在全港派發快速測試，驗出的陽性比率亦會低過5%。

何栢良說，政府不應等到最後一分鐘才交代檢測安排，應及早讓市民明白政策，包括獲得快速檢測試劑要如何使用、聚焦什麼人，例如若家庭成員數目較多，應如何分配，他認為，對於約115萬名最近3個月曾染疫的市民，短時間內再做檢測亦沒意思。

此外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，暫時抽查了逾兩萬宗在快速測試平台呈報陽性的個案，兩次核酸檢測覆檢均驗出陰性的約有190多宗，比例少於2%至3%，而快速測試有假陰性或假陽性屬已知的情况，覆檢陰性的原因包括部分申報者並非最近兩日檢測，而是較早前檢測，故覆檢時病毒量已很低。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

Omicron現混種 專家稱現防疫已夠 英「XE」變異株兩月763宗 港兩宗不屬
Omicron現混種 專家稱現防疫已夠 英「XE」變異株兩月763宗 港兩宗不屬
「解禁」首日英菲直航機抵港 滯英市民多花萬元回港
「解禁」首日英菲直航機抵港 滯英市民多花萬元回港
300外傭復飛首日抵港 業界料7000人候出發
300外傭復飛首日抵港 業界料7000人候出發
快測平台加快覆檢 被抽查者即日收短訊
快測平台加快覆檢 被抽查者即日收短訊
染疫亡精神病人 悉中招時自殘 醫生稱疫下抑鬱焦慮惡化 憂確診憂送方艙憂違口罩令
染疫亡精神病人 悉中招時自殘 醫生稱疫下抑鬱焦慮惡化 憂確診憂送方艙憂違口罩令
打第三針人數高位回落一半 醫生倡短訊提醒打兩針逾半年者
打第三針人數高位回落一半 醫生倡短訊提醒打兩針逾半年者
民建聯倡未齊針童 每天上學前快測
民建聯倡未齊針童 每天上學前快測
今起派防疫包 三無廈劏房戶優先
今起派防疫包 三無廈劏房戶優先
運房局倡的士准載6人 推司機違例記分制
運房局倡的士准載6人 推司機違例記分制
f與th說離與散 劍橋港生奪英詩冠軍 盼探討港變化離散者內疚情緒
f與th說離與散 劍橋港生奪英詩冠軍 盼探討港變化離散者內疚情緒
19懲教所倡裝智能電話 自動偵測「逃走」「自殺」字詞
19懲教所倡裝智能電話 自動偵測「逃走」「自殺」字詞
國慶堵路暴動案 3中學生入教導所
國慶堵路暴動案 3中學生入教導所
少女賣淫集團4骨幹1嫖客落網 警：初夜開價2萬 少女只獲100元
少女賣淫集團4骨幹1嫖客落網 警：初夜開價2萬 少女只獲100元
涉與失蹤童性交拍片 男子：不知事主15歲
涉與失蹤童性交拍片 男子：不知事主15歲
廟街劏房火 夫婦燒傷情侶逃生墮樓
廟街劏房火 夫婦燒傷情侶逃生墮樓
「跨部門抗疫」 食環：清30公斤露宿者垃圾
「跨部門抗疫」 食環：清30公斤露宿者垃圾
除口罩誤導警員 前區議員葉子祈緩刑
除口罩誤導警員 前區議員葉子祈緩刑
三合會操控 「製毒工場」3人被捕兩未成年
三合會操控 「製毒工場」3人被捕兩未成年
電視反超互聯網 重回新聞來源首位 新聞自由滿意率新低 楊健興：聲音不再多元
電視反超互聯網 重回新聞來源首位 新聞自由滿意率新低 楊健興：聲音不再多元
禁追租法例目標月底通過 冀保護期至7月底
禁追租法例目標月底通過 冀保護期至7月底
全球數量首破6000 黑臉琵鷺「脫瀕」有望
全球數量首破6000 黑臉琵鷺「脫瀕」有望
社署亞博5館將交醫局 營運商「被完約」炒人
社署亞博5館將交醫局 營運商「被完約」炒人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】推病人上斜睇急症 醫護不負「重」任
【Emily】推病人上斜睇急症 醫護不負「重」任
【Emily】梁熙愚人節自嘲「成功爭取小西灣站」
【Emily】梁熙愚人節自嘲「成功爭取小西灣站」
【Emily】獄中寄信太太 阮民安：會努力撐住
【Emily】獄中寄信太太 阮民安：會努力撐住
【Emily】河套方艙高速通氣駁電創紀錄
【Emily】河套方艙高速通氣駁電創紀錄