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今起派防疫包 三無廈劏房戶優先

【明報專訊】政府今日起向全港派發「防疫服務包」，冀7日內完成，會率先向基層派發，如三無大廈和劏房戶等。政府稱市民毋須輪候或登記，會由房屋署及房協、大廈法團及義工派發。有業主組織收到當區民政處回條，指示領取防疫服務包安排，並着保存分發紀錄；亦有團體今日參與派發行動，惟未知具體如何派發，須到物資站聽取指示。

有參與派發團體未知詳情 到站聽指示

政府昨日宣布完成防疫服務包的包裝工作，今早10時起向全港住戶派發，每天由上午直至傍晚，目標7日內完成。市民毋須輪候或登記，主要經房署和房協向轄下公營房屋住戶派發；私人屋苑透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司派發；「三無」大廈及基層家庭等由義工及公務員逐戶派發；鄉郊和偏遠地區由鄉議局和鄉事委員會派發；無家者則由非政府機構派發。

政府稱會優先向三無大廈和劏房戶等基層市民派發服務包。各區民政事務處4月7至13日於各區設立約90個補漏拾遺派發站，讓未領取服務包市民補領，包括到訪不遇的住戶。

政府稱3日內包裝350萬個防疫服務包，動員超過1.7萬名義工及2000名公務員，在133個包裝中心進行。

西貢區議員、將軍澳屋苑「首都」業主附屬委員會主席方國珊收到西貢民政事務處回條稱，會向西貢區每戶派發一個防疫服務包，「首都」共2096個住宅單位受惠，處方說將聯絡屋苑物業管理公司以安排領取防疫服務包。回條又指示屋苑協助分發服務包予各住宅，並保存分發紀錄。

業主組織收民政回條 指示領取安排

方國珊表示，服務包儲存在各區包裝中心，今早10時將攜同回條前往中心領取，再到屋苑派發。她說會把物資放在大廈大堂供每戶居民登記領取，不會逐戶派發。她說，如物資有遺漏或損毁，可致電各區民政處查詢。

香港社福界聯合抗疫大行動總召集人管浩鳴表示，今早將參與派發行動，惟未收到民政處的具體派發指引，要到物資站才能聽取派發指示。

（新冠疫情）

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