民建聯倡未齊針童 每天上學前快測

逾半校長稱未打針學生應有特別安排

民建聯本月23至29日以網上問卷訪問8389名幼稚園及小學家長，以及414名幼稚園及小學校長。六成半家長不贊成本月中復課，七成半最擔心學童感染病毒。對於學生返校應否打針，認同及反對的校長分別約四成。53%校長認為未打針者應有特別上學安排，當中約79%稱相關學生最需要上學前快測。

教育局長楊潤雄早前多次重申尊重學生受教育權利，無要求他們打針才可上學。民建聯建議，未打針學生要每日上學前快測，且每周一次核酸檢測；又稱部分學生未打齊兩針，「校內傳播風險不容輕視」，為保障教職員及學生健康，建議當局要求教職員定期檢測。

校長：倘政府派測試劑 要求快測可接受

閩僑小學校長葉淑婷說，網課已維持長時間，盡快復課對學生是好事。她認為，若政府向全港學生派測試劑，再要求未打針者每日上學前做快測，做法可接受，亦能保障上學安全；但若要求學生自費買測試劑，基層家庭未必能負擔。她說正研究購入更多測試劑，讓教職員在復課後每日檢測。

葉任職學校約一半學生已打第一針，但有家長表明不讓子女打針。她認為畢竟打針後仍可能染疫，且「校長無資格要人一定（打針）」，只能尊重相關家長選擇，並再呼籲他們安排子女打針。

（新冠疫情）