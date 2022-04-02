打第三針人數高位回落一半 醫生倡短訊提醒打兩針逾半年者

本港現已有逾620萬人及571萬人接種首針及次針，佔合資格接種人口91%及85%；281萬打了第三針。至於最新一批約30萬劑復必泰疫苗昨付運抵港。

稱部分人不知新安排 二三針間距已縮

家庭醫生林永和表示，部分人因染疫暫未能打第三針，以其提供科興疫苗接種的診所為例，近期整體打針人數較疫情高峰時少兩至三成，有三成已預約打針者因染疫而取消或延遲打第一至三針。他又提到，部分市民不知道政府最新安排，即成人在第二針後3個月已可打針，已不需等半年。

本身是疫苗可預防疾病科學委員會委員的林永和呼籲市民把握疫情好轉的時機盡快接種第三針，稱若未來2至3個月能將第三針接種率推高至最少八成，即使8至9月再有第六波疫情，就可能不會如第五波「冧得咁慘」；第三針接種率低也可能會增加放寬社交距離措施時疫情反彈的風險。林永和表示，不少市民已打了兩針超過半年，抗體水平已降至很低，呼籲他們盡快打第三針，建議政府發短訊提醒他們。

袁國勇：倘全打齊針 12月可正常生活

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇接受內地傳媒《南方網》訪問稱，如港人接種率逾95%，以及社區因感染Omicron變種病毒產生暫時性群體免疫時，疫情就會大大紓緩，並提到目前最重要任務是幫助所有長者完成接種疫苗，否則死亡率會繼續上升。他認為，如每個符合條件的市民打齊3針，建立抗疫韌性，香港有可能在7月前後逐步開放，12月應可恢復正常生活。

（新冠疫情）