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染疫亡精神病人 悉中招時自殘 醫生稱疫下抑鬱焦慮惡化 憂確診憂送方艙憂違口罩令

【明報專訊】第五波新冠疫情踏入第4個月，近日每日新增死亡個案維持在100多宗水平，昨新公布120宗死亡個案，包括一名在精神科覆診38歲男子，他本月快速測試驗出陽性後情緒受困而自殘，入院後出現肺栓塞和肺炎等，前日離世，死因料與染疫有關。有精神科醫生表示，部分精神科病人在疫情下出現很多恐懼，包括染疫、被送到方艙醫院、子女能否上學、出行會否因忘記戴口罩而罰款等，部分病人因此抑鬱和焦慮病情惡化，呼籲病人若出現自殘或傷害他人等傾向，應到急症室求醫。

昨增120死亡個案

昨日新公布120宗死亡個案，包括醫管局新錄得的96宗個案、滯後呈報的20宗個案，以及4宗由法醫呈報的個案。其中一宗醫管局新錄得的個案涉及一名38歲男子，已打3針科興，需到精神科覆診，3月17日快速測試驗出陽性後，情緒受困擾而自殘，手部、胸膜有損傷，其後送院，院方曾處方抗生素預防傷口感染，以及處方抗病毒藥物，病人其後因病情惡化進入深切治療部，要插喉，其間出現嚴重肺炎及肺栓塞，需用人工肺、溶血劑，醫生並處方類固醇、瑞德西韋及抗生素，前日離世。醫管局將個案交給死因庭跟進。

有份為醫管局檢視死亡個案的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，38歲男子死於肺栓塞、肺炎等，全都由新冠病毒引起，其自殘造成的傷勢對其染疫病情沒影響。

曾繁光：診所兩三成病人惡化

精神科醫生曾繁光表示，據他觀察其診所病人情况，不少精神科病人在疫情下都承受很大壓力，對很多事情都恐懼，「恐懼中招，恐懼被抓去方艙醫院，恐懼小朋友返不返學的安排轉來轉去，恐懼出街不記得戴口罩被罰款，恐懼傳染給80、90歲的父母」。他說，其診所約有兩三成病人因此導致抑鬱或焦慮情况惡化，有年長病人原本抑鬱病情控制得不錯，因擔心染疫，即使2、3月已出現焦慮惡化，包括睡不到覺、無心機、覺得很累等，但不敢到診所求醫，最近求醫時，原本輕度抑鬱已變中度抑鬱。

倡助病人接收資訊 倘情緒失控即赴急症

曾繁光說，不少恐懼染疫的病人，基於之前幾波疫情印象，覺得倘染疫，病情會很嚴重，尤其年長、不擅上網的病人，應讓他們接收準確疫情資訊，以及鼓勵他們打針；至於對政府措施恐懼者，他認為政府需基於科學，制定合乎環境的政策。他認為，本港對染疫的精神科病人關注較少、支援較滯後，呼籲若精神科病人染疫後現自殘傾向、聽到很多聲音說話，或情緒失控、有傷害他人傾向等，應到急症室求醫。

明報記者

（新冠疫情）

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