300外傭復飛首日抵港 業界料7000人候出發

昨日首班馬尼拉抵港客機上，乘客大都是來港工作的外傭。首次來港的Homay到埗後先自拍一張給家人，她對抵港感興奮，因延期一年才到港工作，不擔心本港新冠疫情。已在港工作30年的Ruth，因有僱主聘請決定回港，惟因簽證和航班熔斷等問題，拖了半年才抵港，形容非常開心。

張結民稱難料航班數 未知抵港日子

張結民表示，如有足夠的航班及每日都有航機到港，預計只需20多日，7000名外傭便可全數抵港，惟他說航空公司現視乎人數決定需否加開航班。現時有3間航空公司提供馬尼拉到港航線，但張結民說，只有菲律賓航空公司每日有固定航班，形容航班「一日日擠出來」，故難以肯定該批外傭何時全數來港，他期望航班數目可較穩定。

崔定邦：檢疫酒店4月仍有供應

香港僱傭公會主席陳東風認為，僱主及外傭均「心急」，以其所知，有外傭簽證去年已辦妥，到今年才可到港；而僱傭從家鄉到馬尼拉，在當地滯留逾半年，等候期間亦要另租地方住。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦是其中一間外傭指定檢疫酒店的營運總監，他說昨日3班來自馬尼拉的客機均有其酒店客人，中午約10多人到達酒店。被問到檢疫酒店房間供應時，崔說據其了解，4月首數周尚有房間，在社交平台更見到有檢疫酒店發帖文「吸客」。

（新冠疫情）