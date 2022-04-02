「解禁」首日英菲直航機抵港 滯英市民多花萬元回港

港府1月初先後向澳洲、加拿大、美國、英國、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓和尼泊爾實施禁飛令，曾在過去14日逗留相關地區者亦不可經轉機抵港，至昨日解除，熔斷機制下禁飛期亦由14日減至7日。本報昨向衛生署查詢日間抵港客機有否發現檢測陽性個案、有沒有人不遵守登機規定、以及有否航機被熔斷，衛生署回覆稱如有需要對個別航線啟動「熔斷機制」安排，詳細資料會適時於疫情新聞公布發放。

昨日「解禁」來港客機，三班來自菲律賓馬尼拉，一班來自英國倫敦，首班抵港客機來自馬尼拉，準時早上約8時抵港，乘客近11時離開禁區，進入機場入境大堂。他們要先登記，再按預訂的酒店分流排隊，其後乘搭前往檢疫酒店的專車離開，過程大致暢順。下午陸續有來自美國、澳洲、加拿大等地的市民轉機抵港，而從倫敦抵港的直航機，原定中午近12時抵港，惟延至下午1時41分降落，至下午約5時半才有零星乘客離開禁區。

滯美夫婦赴泰過冷河

批當局妖魔化返港者

從倫敦返港的陳先生表示，由落機至離開禁區等候逾4小時，「又累又餓」，惟對回港感高興。他因探親而滯留英國兩個多月，影響工作，一直等候港府撤銷禁飛令，後來打算到泰國逗留兩星期再回港，惟甫到泰國，港府便宣布撤銷禁飛令，他認為由英國乘坐直航機回港更快，隨即訂機票返英再回港，額外多花5位數字支出。他期望港府聆聽大眾聲音，並非聽從內地指示或為保金融地位而取消禁飛令。

蔡氏夫婦昨從泰國回港，他們去年底因兒子結婚到美國，原定今年1月8日回港，惟因禁飛令滯留。蔡先生說熔斷機制令他們很慘，機票、酒店不停更改，加上無法覆診，「藥都要慳住食」。他們兩星期前選擇到泰國逗留14日再回港，形容屬「過冷河」，「因為真的不知等多久」，額外花費1萬美元。他批評政府將海外回港者「妖魔化」，認為這批人十分安全。

留英學生高興能返港 稱禁飛麻煩

留學英國的李小姐過去每逢假期均會回港與親人相聚，對於新年假期無法回港感失落，上星期決定回港，對能回來感高興。她認為禁飛令實施有其原因，但帶來不少麻煩。菲律賓留學生Giselle已有3年沒見家人，昨乘搭首班從馬尼拉抵港客機到港，稱是次回港為了探親，對順利回港感開心。但她說回港酒店和航班難以安排，須經常更改，價錢亦昂貴。

（新冠疫情）