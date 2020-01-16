Omicron現混種 專家稱現防疫已夠 英「XE」變異株兩月763宗 港兩宗不屬

新個案跌破6000 昨增5823宗

全球流行的Omicron正不斷演變，Omicron BA.1與Delta重組成「XD」及「XF」，BA.1及BA.2亦重組成為「XE」。據英國衛生安全局（UK Health Security Agency）報告，正監察上述3種混合病毒，當地於1月19日出現首宗「XE」個案，截至上月22日，共有763宗個案。局方表示，截至3月16日的分析顯示「XE」增長率比BA.2高9.8%，但現未有足夠證據反映其傳播力、嚴重性及對疫苗效力的影響。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在疫情記者會表示，2月初曾在機場發現兩宗帶「XE」的輸入個案，本港社區暫沒發現相關個案。她稱世衛正研究複合病毒的傳播力、會否引起嚴重病情等，中心會密切留意各地新病毒變異。

不過，潘烈文澄清上述兩宗輸入個案並非帶「XE」病毒株。衛生署其後回覆，兩宗涉21歲及22歲男子的輸入個案，2月1日從荷蘭抵港，據港大全基因組測序分析，兩人帶Omicron BA1- BA2複合變異病毒株，但不是「XE」。

潘烈文：港兩宗基因未見於全球資料庫

XE數據暫未見傳染力較高

潘烈文稱，港大公共衛生學院團隊在2月上旬，於兩名已打兩針、互相認識的旅客發現BA.1及BA.2重組病毒，但該病毒與「XE」重組位置並不相同，全球資料庫中未有脗合病毒基因。潘表示，兩患者無嚴重病徵，據現有資料，大部分混合病毒的刺突蛋白與Omicron相同，由於本港流行病毒株為Omicron BA.2，康復者及接種疫苗者對新型混合病毒應有一定免疫力。他續稱，暫時所得數據顯示，「XE」的傳播力、重症率與BA.2無太大分別，香港只要在現有防疫措施上把好關，應能避免病毒走入社區，呼籲市民「唔需要太驚」。

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，本港要密切監察情况，如抵港後驗出陽性者，建議全部樣本都要「rapid sequencing（快速排序）」，以及早找出新病毒，採取多點措施預防。他又稱，最理想當然是全部輸入個案的樣本都做全基因分析，但個案增多時，會增工作量。

袁國勇倡為輸入個案基因排序

被問如何確保不會走漏入境變種病毒，張竹君稱每宗機場輸入個案均會做「sanger sequencing（雙去氧鏈終止法）」分析是否出現特別的變異病毒，化驗所亦會抽樣做全基因分析。

明報記者

（新冠疫情）

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