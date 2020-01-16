Omicron現混種 專家稱現防疫已夠 英「XE」變異株兩月763宗 港兩宗不屬

【明報專訊】本港昨增5823宗新冠陽性個案，連續7日少於1萬宗，並跌破6000宗水平。隨着第五波疫情放緩，被禁航機來港的9國昨解禁，當中包括英國，而當地近期出現Omicron BA.1及BA.2亞型混合的「XE」變異病毒株，約兩個月發現逾760宗。本港2月亦在兩宗來自荷蘭的輸入個案，發現由BA.1及BA.2組成的病毒，參與有關基因排序分析的港大公共衛生學院教授潘烈文表示有關個案並非帶「XE」病毒株，基因資料庫暫未見脗合的病毒基因，兩名感染者沒嚴重病徵，本港正流行BA.2，康復者及已打針者對新混合病毒應有一定免疫力。
新個案跌破6000 昨增5823宗
全球流行的Omicron正不斷演變，Omicron BA.1與Delta重組成「XD」及「XF」，BA.1及BA.2亦重組成為「XE」。據英國衛生安全局（UK Health Security Agency）報告，正監察上述3種混合病毒，當地於1月19日出現首宗「XE」個案，截至上月22日，共有763宗個案。局方表示，截至3月16日的分析顯示「XE」增長率比BA.2高9.8%，但現未有足夠證據反映其傳播力、嚴重性及對疫苗效力的影響。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在疫情記者會表示，2月初曾在機場發現兩宗帶「XE」的輸入個案，本港社區暫沒發現相關個案。她稱世衛正研究複合病毒的傳播力、會否引起嚴重病情等，中心會密切留意各地新病毒變異。
不過，潘烈文澄清上述兩宗輸入個案並非帶「XE」病毒株。衛生署其後回覆，兩宗涉21歲及22歲男子的輸入個案，2月1日從荷蘭抵港，據港大全基因組測序分析，兩人帶Omicron BA1- BA2複合變異病毒株，但不是「XE」。
潘烈文：港兩宗基因未見於全球資料庫
XE數據暫未見傳染力較高
潘烈文稱，港大公共衛生學院團隊在2月上旬，於兩名已打兩針、互相認識的旅客發現BA.1及BA.2重組病毒，但該病毒與「XE」重組位置並不相同，全球資料庫中未有脗合病毒基因。潘表示，兩患者無嚴重病徵，據現有資料，大部分混合病毒的刺突蛋白與Omicron相同，由於本港流行病毒株為Omicron BA.2，康復者及接種疫苗者對新型混合病毒應有一定免疫力。他續稱，暫時所得數據顯示，「XE」的傳播力、重症率與BA.2無太大分別，香港只要在現有防疫措施上把好關，應能避免病毒走入社區，呼籲市民「唔需要太驚」。
港大微生物學系講座教授袁國勇稱，本港要密切監察情况，如抵港後驗出陽性者，建議全部樣本都要「rapid sequencing（快速排序）」，以及早找出新病毒，採取多點措施預防。他又稱，最理想當然是全部輸入個案的樣本都做全基因分析，但個案增多時，會增工作量。
袁國勇倡為輸入個案基因排序
被問如何確保不會走漏入境變種病毒，張竹君稱每宗機場輸入個案均會做「sanger sequencing（雙去氧鏈終止法）」分析是否出現特別的變異病毒，化驗所亦會抽樣做全基因分析。
明報記者
（新冠疫情）
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