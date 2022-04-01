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【Emily】前球證吳超覺升懲教副署長 網民恭賀 同事讚貼地聽意見

【明報專訊】懲教署長胡英明上星期四開始退休前休假，由副署長黃國興接任。助理署長、曾任國際足協裁判員嘅吳超覺就升做副署長。睇開本地足球嘅球迷，對花名「覺爺」嘅吳sir應該唔陌生，有網民前日就喺連登討論區發帖恭賀吳超覺成為「懲教署長繼任人」，仲對佢喺球場上執法有唔少意見。

去年掛哨 球場執法曾有爭議

46歲嘅吳sir喺1994年成為香港足總裁判，2008年成為亞洲足協精英球證，舊年先正式「掛哨」。2017年喺香港舉行嘅英超亞洲盃，吳sir執法西布朗大戰水晶宮嘅季軍賽，雖然水晶宮贏到季軍，但時任領隊法蘭迪保亞就炮轟吳sir執法不公，話麾下球員不時畀西布朗侵犯，但吳sir無畀黃牌。另外，舊年港超聯冠忠南區對理文嘅賽事，南區守門員謝德謙畀吳sir紅牌逐離場都引起唔少爭議。

懲教署前線員工話，吳sir喺同事間口碑唔錯，大讚「紅褲子」出身嘅佢工作「貼地」，願意聽其他同事意見，希望吳sir可以照顧前線福利，改善佢哋嘅工作環境。

除咗吳sir，網民仲發現負責更生事務嘅懲教署助理署長何國文，曾經係本地甲一籃球隊永倫嘅球員，太太係中國女排前代表孫玥；而政務秘書黃展翹就做過沙田民政專員，曾經DQ公民黨郭家麒嘅參選立法會資格。

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