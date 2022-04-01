灣區手記：黃花風鈴木與榕樹 ／文：尚東美

近期在微信朋友圈裏，只要是晴天的周末，幾乎都會被黃花風鈴木「洗版」。樹上綿延成片的黃花，與北京秋天的銀杏有點類似，但更溫柔更「親民」，映照在藍天之下確好看。不過，像其他「網紅點」一樣，開花樹下必然人頭湧湧，拍照時難免「親戚」入鏡，大煞風景。據說在有黃花的地方，不時有人放無人機拍攝，以地面「人撞人」的墟冚場面，不知天上是否也有「撞機」之虞。

前幾天有朋友在群中發短片，正是無人機拍攝的濱江西路洲頭咀公園，滿樹盡披黃金甲，遊客在樹下賞花拍照，怡然自得。不過，群友突然說了一句：這條路以前是種榕樹的吧。

整個群突然安靜，顯然大家都知道之前廣州「斬榕樹」風波，在民間保育聲浪下，多名政府官員被問責。廣州市園林局事後「補鑊」，推出多項保護古樹、禁止砍伐的措施。當時為什麽要斬榕樹？原意正是想美化景觀，種些會開花的樹，吸引人流到訪、拉動旅遊經濟。洲頭咀公園多年來普普通通，正是靠黃花風鈴木「一戰成名」。

那些反對斬榕樹的人，如今有沒有對朋友圈裏的黃花風鈴木「讚好」呢？榕樹的樸實無華與開花樹種的千姿百態，如果有得揀，你會揀哪種？群裏仍有「榕樹鐵粉」笑道，「花期很短的，夏天等住曬死」。

文：尚東美