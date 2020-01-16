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大灣區GBA時政一周：大灣區返工 搭車至少半個鐘

【明報專訊】該報告由百度地圖聯合北京交通發展研究院、百度百科等編寫，採用指標是基於百度地圖的交通出行、車輛行駛軌迹、位置服務等數據，並選取包括大灣區9個內地城市在內的100個中國主要城市，通過大數據反映城市的交通擁擠、上下班耗時等情况。

返工放工要花多少時間？報告顯示，去年灣區9市的上下班交通平均耗時超過31分鐘，廣州以平均約40分鐘居9市之首，深圳也要37分鐘，不過塞車情况僅次廣州的東莞，平均返放工耗時卻不足32分鐘，為灣區城市中最低（圖1）。綜合分析的話，可能是東莞上班族工作地點離家很近，但時間主要花在塞車上。

廣州繁忙時間塞車最嚴重 全國第六

至於塞車程度，在平日上下班高峰期（上午7時至9時，下午5時至7時），去年廣州市的塞車情况屬大灣區最嚴重，其擁堵指數（實際行程時間與暢通行程時間的比率，指數愈大代表擁堵程度愈高）排百大城市第6位，也是唯一排在前十的灣區城市。不過與2020年比較，廣州擁堵指數按年下降近6%。

令人意外是，市民普遍覺得塞車情况比廣州有過之而無不及的深圳排31位，比東莞、佛山、中山及惠州排名低，擁堵指數亦按年跌8%。整體而言，報告亦指出，去年中國各大城市的交通擁擠情况有改善，百城之中，近70%城市的擁堵指數較2020年下降。灣區9市中，只有東莞、中山及惠州這3個城市的擁堵指數較2020年上升（圖2）。

全國「雙城」交通往來 廣州佛山最頻繁

報告也顯示，大灣區跨城駕車出行需求最大。在大灣區交通互聯互通提速背景下，廣州、深圳等一線城市持續加強與周邊城市融合發展，廣東地區迎來跨城出行熱潮；根據百度地圖導航大數據，去年全國「雙城駕車出行熱度」頭3位為廣州市-佛山市、廣州市-東莞市、廣州市-深圳市，反映廣州作為灣區中心位置，與周圍城市之間的駕車出行頻繁，且佛穗之間的交通往來遠多於其他雙城，也符合廣東省推動廣佛同城化的工作。

汽車及停車場數量多寡也是城市交通擠塞與否的因素之一，截至去年底，北上深廣四大一線城市主城區停車場總數在全國百城中居前4位。論停車需求量，廣州CBD珠江新城商圈，以及天河城商圈的停車需求明顯高於市內其他商圈；深圳方面，鄰近前海的寶安區新安商圈，停車需求也顯著高於市內其他商圈，尤其是近前海的地段，對停車位需求更大。

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