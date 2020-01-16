大灣區GBA時政一周：穗消委：港人不能預購當地龕位

骨灰葬廣州 需承辦人買龕位再辦安葬證

廣州市消委會表示，經向市民政局、市民族宗教事務局等部門查詢，如港澳台人士骨灰需安葬廣州，可由安葬承辦人憑死亡證、火化證等證明文件，到廣州市各經營性公墓認購龕位，辦理《入粵安葬證》後可將骨灰安葬公墓。如骨灰需運入廣東省，應向安葬地縣級以上民政部門申請同意安葬證明，並辦理廣東殯葬協會印製的《遺體（骸骨、骨灰）入粵安葬證》。

廣州市消委會又指，根據《廣州市殯葬管理規定》，公墓不得以各種形式預售、傳銷墓穴以及骨灰龕位，也不得私下轉售；此外，香港居民不能預先購買龕位作將來之用，另據民政部規定，龕位原則上使用期為20年。同時，據《廣州市宗教事務條例》，市內所有宗教場所提供的先人供奉服務僅供內部信眾，不得公開銷售或宣傳、投機炒賣，呼籲港人勿輕信買入龕位後可轉讓或轉售。

廣交會再移師網上避疫

因應疫情，第131屆廣交會將再度取消實體展，4月15至24日在網上舉辦。據廣交會致函採購商的郵件，今屆進一步改善線上平台功能，預計有2.5萬間中國企業參展，展會期間將增設線上新品「首發首展首秀」活動，並舉辦線上會議論壇。自2020年爆發疫情，一年兩屆的廣交會連續3屆只舉行網上展，去年9月第130屆是疫下首次恢復實體加線上展覽。

穗園林博覽 記港回歸25年

第29屆廣州園林博覽會暨2022年廣州國際花藝展將於海心沙亞運公園開幕，日期尚待公布。今次主題為嶺南園林文脈，當中展出與澳門及香港回歸25年為主題的花卉藝術。圖為香港回歸25年的花園展區。

前海援企業 港資免租5月

因應深圳疫情影響企業，前海管理局日前推出措施「助企22條」為企業紓困，當中包括對承租前海管理局及旗下國企物業的中小企、個體戶等2至4月免租，5至7月租金減半；港資中小企更享5個月免租期，此後3個月租金亦減半。

另外，租用非局方物業的批發零售或餐飲企業，可獲2至4月期間實際支付租金總額20%的補貼。

為鼓勵企業不裁員，局方亦將按4月企業參加社保員工人數，給予每名員工500元（人民幣，下同）補助，每間企業最高可得15萬元。

穗碳交所港交所碳金融合作

廣東唯一的碳排放權交易平台廣州碳交所，早前宣布與港交所簽署合作備忘錄，探索碳金融領域的合作機遇，共同應對全球氣候變化，推動可持續發展。

根據備忘錄，未來雙方將共同探索區域碳市場的深化發展、創建適用於大灣區的自願減排機制，協助國家實現碳達峰、碳中和。

雙方將就碳市場及碳金融展開交流，研究國際碳市場的規則、標準和路徑，以支持中國碳市場的國際化建設。