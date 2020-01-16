昂坪360客增八成 本地客升1.3倍

訪客數量只及疫前三成

翻查資料，2019年昂坪360全年訪客總數145萬，當中本地居民只佔19%，逾半來自歐美及亞洲。昂坪360昨公布，因應政府的抗疫措施及纜車的定期維修安排，昂坪纜車去年營運共323日，至於昂坪市集的室內景點，因配合防疫措施停開多時；另一方面，纜車車廂載客量因應保持社交距離大幅降低，全球旅遊業接近停頓導致訪港旅客大減，均影響到訪昂坪360的賓客數目。

因應疫情，昂坪纜車服務今年1月7日起暫停。昂坪360董事總經理劉偉明稱，去年與多個國際及本地知名零售品牌合作，令到訪賓客較前年同期增加近八成，形容成績令人滿意，冀能在疫情轉趨穩定時，短時間內恢復纜車服務。

另外，昂坪360稱，纜車系統去年的平均可靠度達99.95%，創歷年最佳紀錄，相等於每日8小時的營運時間中，平均只有少於1分鐘延誤。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，昂坪360去年在本地遊做了很大量的工作，亦與旅遊業界合作開拓大嶼山的旅遊行程，「本地可以做的都做得頗盡」，但與其他大型景點一樣，單靠本地客很難維持，而在第五波疫情下，昂坪360在第一季更基本上停運，若一日不通關、一日沒旅客到，擔心大型主題樂園、旅遊景點的經營都會較困難。