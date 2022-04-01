醫局7項目目標延期 3涉人手不足 北大嶼未能聘醫生增手術節數

9機構目標23聯網目標達成

醫管局原定去年第4季完成15個機構目標和29個聯網目標，已分別如期達成9個和23個，另有7個目標要延期，其中北大嶼山醫院原定增加5個手術室節數，已於2019年第4季增加每周3個節數，但一直未能招聘到婦科副顧問醫生以擴展服務，下次招聘將於今年第三季展開，成功招聘後計劃第三季開展餘下兩個額外節數；瑪嘉烈醫院原定額外提供每周6個手術室節數，由於醫療人手嚴重短缺，延至今年首季實行。

另外，伊利沙伯醫院原定增設一張深切治療病牀及兩張加護病牀，惟深切治療部資深護士嚴重短缺，延至今年首季實行，並已就加護病牀招聘人手及添置設備，但因疫情導致安裝延誤，病牀延至今年首季啟用；餘下延期項目分別涉及疫情、招聘困難、地盤工程複雜以及處理捐贈過程需時等緣故。高拔陞表示，近月實行連串措施集中資源應對疫情，工作計劃難免受影響，將密切留意事態發展作出調動。

九西新西將推24小時緊急通波仔

醫管局總行政經理（策略、服務規劃及知識管理）曾巧峰昨公布2022至23年度的工作計劃，包括將於不同聯網增設約390張病牀，以及在九龍西和新界西聯網為合適的心肌梗塞病人提供24小時緊急冠狀動脈介入治療服務等，預計2022至23年度將提供共約202萬個住院及日間住院病人出院個案、220萬個急症室就診人次，以及815萬個專科門診（臨牀）就診人次等。

明報記者

（新冠疫情）