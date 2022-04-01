城大調查：逾半願與病毒共存 愈高學歷愈支持

年長者較年輕人傾向清零

城市大學人文社會科學院媒體與傳播系去年11月以網上問卷形式，訪問1501名20歲以上的香港市民。研究團隊稱，市民對「共存」及「清零」取態與受訪者個人背景有關。相較其他年齡群組，較多年長受訪者傾向接受清零策略。約43%年長群體（50歲以上）傾向接受清零，而其他年齡群組則只有約三成贊成。在20至49歲群組中，逾半數傾向共存策略，而50歲以上群組有約45%贊同共存策略。

至於教育水平及家庭月收入方面，持學士學位的群組最支持共存，有58.2%贊成，其次是持碩士或博士學位者，有56.2%贊成。高中學歷或以下的人較支持清零，有41%，支持共存比率39.4%，是唯一支持清零多於共存的群組。而家庭月收入較高的群組，亦更傾向支持共存，家庭月收入達4萬元以上群組逾半支持共存。

堅持清零令市民更盼共存

負責調查的城大媒體與傳播系講座教授黃懿慧表示，調查發現在清零政策下，市民對共存政策有更多的期待。她又表示第五波疫情爆發後，市民恐慌過後逐漸恢復以往生活節奏，整體社會現抗疫疲態，市民容忍力開始下降，認為在變種病毒及新一輪疫情下，消除市民抗疫疲勞將是政府下階段重要任務，又稱共存不代表放棄抗疫。

（新冠疫情）