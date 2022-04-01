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違封區檢測最高罰5萬 徐德義：首次交代沒說清

【明報專訊】食物及衛生局周二周三一連兩日交代違封區檢測規定罰則，由最高罰款2.5萬元更正為5萬元。食衛局副局長徐德義稱，首次出稿時沒說清楚，故之後澄清。立法會議員陳凱欣認為即使提高罰則，如不加強執法或減阻嚇。

周二稱最高罰2.5萬 周三更正

政府周二（29日）晚出稿交代修訂《預防及控制疾病條例》下的規例罰則，原本稱不遵從強制檢測指示、強制檢測公告及封區的檢測規定，最高可罰2.5萬元及監禁6個月，至翌日（30日）出稿更正，不遵從封區檢測規定者最高罰款5萬元及監禁6個月。徐德義昨被問及朝令夕改會否令市民無所適從，他說數周前已公布會提高違反強制檢測罰款，故要相應調高不同強制檢測安排下的罰則，以符合相稱性及合比例。

特首林鄭月娥周一曾稱第五波疫情以來，曾經287次圍封強檢，當中約10.5%住戶沒有應門，另約2800名居民無遵從規定檢測，佔總受檢人數3.5%。陳凱欣舉例指當局曾成立個案追蹤辦公室，可仿效相關做法，根據房署或住戶資料追蹤檢測進度。她說當局要把握疫情回落的機會，在污水檢測較嚴重或確診人數較多的大廈，做較大範圍圍封，才有望本月有較安心的環境復課及放寬社交距離措施。

另外，政府昨首次在圍封大廈試行上門接種新冠疫苗，沙田新翠邨新傑樓有6名居民接種科興疫苗，當中有4名71至82歲的長者，及兩名因病患或殘疾不能外出的市民。另有兩名居民報名接種，因本人或家人檢測結果陽性將另行跟進。公務員事務局長聶德權表示，將繼續在合適地點試行，及進一步擴展至所有圍封檢測大廈有特別需要的市民。

（新冠疫情）

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