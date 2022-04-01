港聞

港聞二

明起派防疫包 議員：仍未得悉分派安排

【明報專訊】政府明日起向全港市民派發「防疫服務包」。民政事務局署理局長陳積志表示，當局將準備350萬份防疫服務包，前日已完成包裝其中160萬份，有信心3日內能夠完成。他表示會優先派給基層住戶，另有機構派發予少數族裔和露宿者等社群。

陳積志稱優先向基層派發

陳積志昨在港台《千禧年代》表示，前日起一連3日的包裝工作已超標完成約45%。市民若住在服務式住宅或酒店等無法收到，需到站點補領。人手較少或地方較狹窄的大廈，當局正與大廈接洽到貨時間，以免沒有地方存放。他又稱市民領取時不用登記，不擔心明日大排長龍。

何時公布站點資訊 民政局未回覆

陳在新城電台《財知大道》表示，當局透過房委會在公屋派發，私樓則由法團或物管公司負責，若人手不足，當局會送服務包至大廈。義工和公務員將在三無大廈逐戶派發。如果「摸門釘」，住戶可憑通知卡補領。本報昨向民政事務局查詢，包括何時公布18區站點資訊，補領時如何核實身分，截稿前未獲回覆。

香港物業管理公司協會發言人陳志球表示，私人屋苑將因應規模和資源「各師各法」。若私人屋苑有會所，將採用派垃圾袋形式由住戶領取。如大廈有隔離者或長者，將安排人手送上門。據他了解，政府沒要求屋苑登記住戶身分證，相信市民會自律。

民建聯立法會議員劉國勳表示，仍未收到分派安排，建議當局盡早交代，包括在三無大廈派發時能否把防疫包掛在鐵閘外，或沒人應門如何處理等，方便義工熟習運作。他稱據其了解，房委會安排部分公屋租戶明日起到地下大堂登記和領取，通告會列明「每戶限取一份」。長者或行動不便者，可致電屋邨辦事處職員預約領取。

新民黨立法會議員陳家珮則表示動員約100名義工主力在南區協助，她舉例指海怡半島部分私人屋苑將安排住戶到大堂領取，由職員登記住戶單位。她又指三無大廈和劏房較困難，由於未有住戶資料，建議當局安排熟悉當區運作的義工分派。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情

上 / 下一篇新聞

涉「未交資料」 職工盟4前成員助查 國安處搜3地點檢銀行結單等證物 暫未有人被捕
涉「未交資料」 職工盟4前成員助查 國安處搜3地點檢銀行結單等證物 暫未有人被捕
前屬會多仍運作 蒙兆達擬英國設組織關注港勞權
前屬會多仍運作 蒙兆達擬英國設組織關注港勞權
社署多間機構支持 童樂居重整服務為期9個月
社署多間機構支持 童樂居重整服務為期9個月
機管局全資持有亞博 擴建料加快 政府一元轉讓權益 學者：會展業發展已很遲
機管局全資持有亞博 擴建料加快 政府一元轉讓權益 學者：會展業發展已很遲
「燈光師轉送外賣」 展覽業界：已崩潰式萎縮
「燈光師轉送外賣」 展覽業界：已崩潰式萎縮
問曾否被「執屍」 消防涉非禮醉娃罪脫 官斥乘人之危 惟難證不獲同意下侵犯
問曾否被「執屍」 消防涉非禮醉娃罪脫 官斥乘人之危 惟難證不獲同意下侵犯
沉降超標停工近半年 啟德新急症醫院復工
沉降超標停工近半年 啟德新急症醫院復工
否認曾言「外星人扮屋企人」 涉鎅刀行劫男還押小欖
否認曾言「外星人扮屋企人」 涉鎅刀行劫男還押小欖
律師涉危駕致死 官准離港辦公
律師涉危駕致死 官准離港辦公
Omicron疫童12%發燒抽筋 比例超流感 專家：抽筋逾半小時增腦炎風險 需即送院
Omicron疫童12%發燒抽筋 比例超流感 專家：抽筋逾半小時增腦炎風險 需即送院
康復者登記平台料5月推
康復者登記平台料5月推
新症續減 萬人留醫1600危重
新症續減 萬人留醫1600危重
暫託中心可處方口服藥 醫局：上午巡房下午有
暫託中心可處方口服藥 醫局：上午巡房下午有
9國禁飛解除 首日料2000人抵港 英美航班維持兩周一班至5月
9國禁飛解除 首日料2000人抵港 英美航班維持兩周一班至5月
林鄭：研以快測了解港感染狀况
林鄭：研以快測了解港感染狀况
違封區檢測最高罰5萬 徐德義：首次交代沒說清
違封區檢測最高罰5萬 徐德義：首次交代沒說清
城大調查：逾半願與病毒共存 愈高學歷愈支持
城大調查：逾半願與病毒共存 愈高學歷愈支持
醫局7項目目標延期 3涉人手不足 北大嶼未能聘醫生增手術節數
醫局7項目目標延期 3涉人手不足 北大嶼未能聘醫生增手術節數
內地中醫專家訪醫局 視察中醫遙距診症
內地中醫專家訪醫局 視察中醫遙距診症
昂坪360客增八成 本地客升1.3倍
昂坪360客增八成 本地客升1.3倍
旅巴撞塌閘 疫苗站義工被壓危殆
旅巴撞塌閘 疫苗站義工被壓危殆
大灣區GBA時政一周：穗消委：港人不能預購當地龕位
大灣區GBA時政一周：穗消委：港人不能預購當地龕位
大灣區GBA時政一周：大灣區返工 搭車至少半個鐘
大灣區GBA時政一周：大灣區返工 搭車至少半個鐘
灣區手記：黃花風鈴木與榕樹 ／文：尚東美
灣區手記：黃花風鈴木與榕樹 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】前球證吳超覺升懲教副署長 網民恭賀 同事讚貼地聽意見
【Emily】前球證吳超覺升懲教副署長 網民恭賀 同事讚貼地聽意見
【Emily】記慈善工作 馬會拍片添正能量
【Emily】記慈善工作 馬會拍片添正能量
【Emily】打針兼顧環保 電動車變接種站
【Emily】打針兼顧環保 電動車變接種站
【Emily】幫手執防疫包 葉劉：物資唔夠 義工要等
【Emily】幫手執防疫包 葉劉：物資唔夠 義工要等
【Emily】囡囡化身小助手 陪容海恩做義工
【Emily】囡囡化身小助手 陪容海恩做義工
【Emily】公務員學院講座談南海問題
【Emily】公務員學院講座談南海問題