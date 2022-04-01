明起派防疫包 議員：仍未得悉分派安排

陳積志稱優先向基層派發

陳積志昨在港台《千禧年代》表示，前日起一連3日的包裝工作已超標完成約45%。市民若住在服務式住宅或酒店等無法收到，需到站點補領。人手較少或地方較狹窄的大廈，當局正與大廈接洽到貨時間，以免沒有地方存放。他又稱市民領取時不用登記，不擔心明日大排長龍。

何時公布站點資訊 民政局未回覆

陳在新城電台《財知大道》表示，當局透過房委會在公屋派發，私樓則由法團或物管公司負責，若人手不足，當局會送服務包至大廈。義工和公務員將在三無大廈逐戶派發。如果「摸門釘」，住戶可憑通知卡補領。本報昨向民政事務局查詢，包括何時公布18區站點資訊，補領時如何核實身分，截稿前未獲回覆。

香港物業管理公司協會發言人陳志球表示，私人屋苑將因應規模和資源「各師各法」。若私人屋苑有會所，將採用派垃圾袋形式由住戶領取。如大廈有隔離者或長者，將安排人手送上門。據他了解，政府沒要求屋苑登記住戶身分證，相信市民會自律。

民建聯立法會議員劉國勳表示，仍未收到分派安排，建議當局盡早交代，包括在三無大廈派發時能否把防疫包掛在鐵閘外，或沒人應門如何處理等，方便義工熟習運作。他稱據其了解，房委會安排部分公屋租戶明日起到地下大堂登記和領取，通告會列明「每戶限取一份」。長者或行動不便者，可致電屋邨辦事處職員預約領取。

新民黨立法會議員陳家珮則表示動員約100名義工主力在南區協助，她舉例指海怡半島部分私人屋苑將安排住戶到大堂領取，由職員登記住戶單位。她又指三無大廈和劏房較困難，由於未有住戶資料，建議當局安排熟悉當區運作的義工分派。

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