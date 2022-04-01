林鄭：研以快測了解港感染狀况

缺設施隔離

許樹昌：非全民快測好時機

有議員建議強制全民接受快速測試，並在學校4月復課前完成。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，全民快測不應現在進行，因為即使找到大量確診個案亦沒法隔離。

林鄭月娥昨日在記者會被問到本港會否率先實行「與病毒共存」，為全國「先行先試」，她回應稱不太明白有關說法，稱本港未來的抗疫路向，是為穩控疫情、恢復生活，並認為國家會為人民找到一條最佳抗疫出路。她表示，本港和內地制度上有很多不同，能力亦有差異，未必每項措施都會一致。

許樹昌認為，全民快測可迅速發現社區中陽性個案，但應配合全民核酸核測進行，「現在做找到200萬人，你沒有這麼多地方（隔離）」。他建議，當每日確診降至3位數字但壓不下去時，先以全民快測首輪篩選，然後再進行兩輪核酸檢測「清零」。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，全民快測有助加快發現個案，但憂慮即使找到大量個案，亦難有足夠人手和設施跟進及追蹤，認為現階段對截斷社區傳播鏈成效不大。他指出，透過圍封強檢及社區污水樣本的陽性比率已足以掌握本港疫情走勢。

梁熙倡復課前强制市民快測

民建聯梁熙建議，強制全港市民接受快速測試並上報結果，並在4月學校復課前完成。他促請政府改善申報結果方法，認為要盡量簡單，並清楚說明快測陽性的無症狀者可否居家隔離，增加市民如實呈報的誘因。他強調全民快測能找出社區傳播鏈，但不可取代全民核酸檢測。工聯會麥美娟認為，應盡快推行全民快測，但質疑強制形式難以確保市民如實申報，效果未必理想。她建議政府做好配套，包括為長者提供支援，鼓勵市民自願快測，並強調快測準確性較低，不能代替全民核酸檢測。

（新冠疫情）