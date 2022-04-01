9國禁飛解除 首日料2000人抵港 英美航班維持兩周一班至5月

本報翻查旅遊網站及航空公司官網，9個國家中，英國、美國、法國、加拿大及澳洲的主要航點，4至5月均由國泰航空提供服務，大致維持兩星期一班；及至6月，主要城市如悉尼、溫哥華、紐約、倫敦、巴黎則加密至每星期一班；而到7至8月的暑期旺季，除國泰外，維珍航空、加拿大航空、聯合航空、法國航空等亦投入服務，令航班再加密，以倫敦為例，每日均有客機抵港。

至於菲律賓，4月開始每日有客機抵港，宿霧太平洋航空每日安排客機由馬尼拉飛往香港；菲律賓航空4月每周4日有客機到港，5月起加密至每日。國泰則維持每兩星期一班安排。

航空公司需時觀察 難短期增航班

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，因4月非回港旺季，航空公司安排航班需時，航班難於短時間內大幅增加，而對於航班熔斷機制調整，航空公司需「睇定啲」，形容熔斷機制屬政府「辣招」，需觀察未來一星期航班被熔斷的數字。

林鄭月娥昨在抗疫記者會表示，不計轉機乘客，以前日資料所見，預料今日有超過20班航班、逾2000名乘客抵港，但數字或不時改變，未掌握最新數字。她又稱，會小心處理抵港檢疫人士，確保他們由入境做核酸檢測到送往指定檢疫酒店流程順暢。

徐德義：外防輸入仍「睇得非常緊」

食物及衛生局副局長徐德義昨在疫情記者會表示，本港外防輸入策略仍「睇得非常緊」，雖然移除部分國家禁飛令，但會做好配套，旅客上機前、抵港後檢測等要求仍非常嚴謹，對於以往「無咁好嘅經驗」，今次會做得更好。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君則表示，現時本港社區出現廣泛傳播，且本港的病毒株與全球流行的都是Omicron 「BA.2」病毒株，現時即使有輸入個案，對社區壓力也沒那麼大，但會監察有否新的變種，包括可能引致更嚴重併發症、更高傳染力的變種。

衛生署回覆查詢時稱，已增派機場臨時樣本採集中心的人手，並要求檢測承辦商增加採樣及檢測能力，以加快處理檢疫程序。

另外，財經事務及庫務局長許正宇昨早於港台《千禧年代》稱，疫情下本港限制人員出入境無可避免，或有部分行業及人才受到影響，但未必能形容是「人才流失」，認為只是人員的正常流動。特首林鄭月娥前日提及，近月香港人才流失是「一個不爭的事實」，但強調本港仍具吸引力。

明報記者

（新冠疫情）