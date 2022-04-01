新症續減 萬人留醫1600危重

徐德義籲勿集中清明拜祭

昨日新增的6646宗個案，包括2859宗核酸檢測陽性，以及3787宗快測陽性呈報個案，第五波累計逾114萬人染疫。

昨日是個案數字連續第7日下跌，亦是連續第6日單日少於1萬宗染疫，徐德義昨表示，雖然近日個案數字比高峰時低，但以往經驗見到，只要有一宗個案出現超級傳播，疫情都可反彈，故不能掉以輕心。被問及世衛公布在今年內結束全球緊急狀態的藍圖，本港能否在今年亦結束緊急狀態，徐說每個國家和地區都希望疫情盡快受控，本港仍以「外防輸入、內防反彈」的心態處理疫情。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然現時疫情慢慢下降，但仍處於高位，「可能大家對於幾萬降咗落幾千好似有啲麻木，其實數字都係好高」。

此外，政府公布目前住院個案的重症數字，截至前日，10,702名住院者中，529人危殆，1108人嚴重，重症者多為80歲或以上長者，該年齡層有270人危殆、662人嚴重。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早在港台《千禧年代》表示，現時整體疫情緩和屬預期之內，但疫苗接種率仍未達安全水平，約75萬人未打針，擔心一旦放寬限制或致疫情反彈，他建議在本月21日、即暫定放寬措施的日子開始，應要求市民須完成基本接種、即三針科興或兩針復必泰才可使用通行證。

何栢良促分析離世個案

包括有否患者未入ICU已亡

何栢良說，政府應分析嚴重、危殆和死亡數字，包括是否有患者未入深切治療部（ICU）已離世。他說，短時間內錄得如此龐大的死亡人數，在香港疾病史上前所未見，建議政府在清明節當日應下半旗致哀，讓市民明白疫情對香港影響。

醫管局總行政經理何婉霞昨回應稱，現時ICU使用率約七成半，而病人是否入ICU要考慮是否幫助到病人、家屬意願等。

（新冠疫情）