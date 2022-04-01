港聞

港聞二

新症續減 萬人留醫1600危重

【明報專訊】本港昨日新增6646宗新冠陽性個案，連續第6日少於1萬宗，食物及衛生局副局長徐德義表示，雖然近日個案數字比疫情高峰時低，但仍有反彈可能，不能掉以輕心，呼籲市民避免集中在即將到來的周末或清明節假期拜祭先人。此外，政府公布目前留醫者的重症數目，截至前日（3月30日），約1萬名住院者中，529人危殆，1108人嚴重。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，當局應分析離世個案，包括有否患者未入深切治療部已離世等。

徐德義籲勿集中清明拜祭

昨日新增的6646宗個案，包括2859宗核酸檢測陽性，以及3787宗快測陽性呈報個案，第五波累計逾114萬人染疫。

昨日是個案數字連續第7日下跌，亦是連續第6日單日少於1萬宗染疫，徐德義昨表示，雖然近日個案數字比高峰時低，但以往經驗見到，只要有一宗個案出現超級傳播，疫情都可反彈，故不能掉以輕心。被問及世衛公布在今年內結束全球緊急狀態的藍圖，本港能否在今年亦結束緊急狀態，徐說每個國家和地區都希望疫情盡快受控，本港仍以「外防輸入、內防反彈」的心態處理疫情。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然現時疫情慢慢下降，但仍處於高位，「可能大家對於幾萬降咗落幾千好似有啲麻木，其實數字都係好高」。

此外，政府公布目前住院個案的重症數字，截至前日，10,702名住院者中，529人危殆，1108人嚴重，重症者多為80歲或以上長者，該年齡層有270人危殆、662人嚴重。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早在港台《千禧年代》表示，現時整體疫情緩和屬預期之內，但疫苗接種率仍未達安全水平，約75萬人未打針，擔心一旦放寬限制或致疫情反彈，他建議在本月21日、即暫定放寬措施的日子開始，應要求市民須完成基本接種、即三針科興或兩針復必泰才可使用通行證。

何栢良促分析離世個案

包括有否患者未入ICU已亡

何栢良說，政府應分析嚴重、危殆和死亡數字，包括是否有患者未入深切治療部（ICU）已離世。他說，短時間內錄得如此龐大的死亡人數，在香港疾病史上前所未見，建議政府在清明節當日應下半旗致哀，讓市民明白疫情對香港影響。

醫管局總行政經理何婉霞昨回應稱，現時ICU使用率約七成半，而病人是否入ICU要考慮是否幫助到病人、家屬意願等。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情

上 / 下一篇新聞

涉「未交資料」 職工盟4前成員助查 國安處搜3地點檢銀行結單等證物 暫未有人被捕
涉「未交資料」 職工盟4前成員助查 國安處搜3地點檢銀行結單等證物 暫未有人被捕
前屬會多仍運作 蒙兆達擬英國設組織關注港勞權
前屬會多仍運作 蒙兆達擬英國設組織關注港勞權
社署多間機構支持 童樂居重整服務為期9個月
社署多間機構支持 童樂居重整服務為期9個月
機管局全資持有亞博 擴建料加快 政府一元轉讓權益 學者：會展業發展已很遲
機管局全資持有亞博 擴建料加快 政府一元轉讓權益 學者：會展業發展已很遲
「燈光師轉送外賣」 展覽業界：已崩潰式萎縮
「燈光師轉送外賣」 展覽業界：已崩潰式萎縮
問曾否被「執屍」 消防涉非禮醉娃罪脫 官斥乘人之危 惟難證不獲同意下侵犯
問曾否被「執屍」 消防涉非禮醉娃罪脫 官斥乘人之危 惟難證不獲同意下侵犯
沉降超標停工近半年 啟德新急症醫院復工
沉降超標停工近半年 啟德新急症醫院復工
否認曾言「外星人扮屋企人」 涉鎅刀行劫男還押小欖
否認曾言「外星人扮屋企人」 涉鎅刀行劫男還押小欖
律師涉危駕致死 官准離港辦公
律師涉危駕致死 官准離港辦公
Omicron疫童12%發燒抽筋 比例超流感 專家：抽筋逾半小時增腦炎風險 需即送院
Omicron疫童12%發燒抽筋 比例超流感 專家：抽筋逾半小時增腦炎風險 需即送院
康復者登記平台料5月推
康復者登記平台料5月推
暫託中心可處方口服藥 醫局：上午巡房下午有
暫託中心可處方口服藥 醫局：上午巡房下午有
9國禁飛解除 首日料2000人抵港 英美航班維持兩周一班至5月
9國禁飛解除 首日料2000人抵港 英美航班維持兩周一班至5月
林鄭：研以快測了解港感染狀况
林鄭：研以快測了解港感染狀况
明起派防疫包 議員：仍未得悉分派安排
明起派防疫包 議員：仍未得悉分派安排
違封區檢測最高罰5萬 徐德義：首次交代沒說清
違封區檢測最高罰5萬 徐德義：首次交代沒說清
城大調查：逾半願與病毒共存 愈高學歷愈支持
城大調查：逾半願與病毒共存 愈高學歷愈支持
醫局7項目目標延期 3涉人手不足 北大嶼未能聘醫生增手術節數
醫局7項目目標延期 3涉人手不足 北大嶼未能聘醫生增手術節數
內地中醫專家訪醫局 視察中醫遙距診症
內地中醫專家訪醫局 視察中醫遙距診症
昂坪360客增八成 本地客升1.3倍
昂坪360客增八成 本地客升1.3倍
旅巴撞塌閘 疫苗站義工被壓危殆
旅巴撞塌閘 疫苗站義工被壓危殆
大灣區GBA時政一周：穗消委：港人不能預購當地龕位
大灣區GBA時政一周：穗消委：港人不能預購當地龕位
大灣區GBA時政一周：大灣區返工 搭車至少半個鐘
大灣區GBA時政一周：大灣區返工 搭車至少半個鐘
灣區手記：黃花風鈴木與榕樹 ／文：尚東美
灣區手記：黃花風鈴木與榕樹 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】前球證吳超覺升懲教副署長 網民恭賀 同事讚貼地聽意見
【Emily】前球證吳超覺升懲教副署長 網民恭賀 同事讚貼地聽意見
【Emily】記慈善工作 馬會拍片添正能量
【Emily】記慈善工作 馬會拍片添正能量
【Emily】打針兼顧環保 電動車變接種站
【Emily】打針兼顧環保 電動車變接種站
【Emily】幫手執防疫包 葉劉：物資唔夠 義工要等
【Emily】幫手執防疫包 葉劉：物資唔夠 義工要等
【Emily】囡囡化身小助手 陪容海恩做義工
【Emily】囡囡化身小助手 陪容海恩做義工
【Emily】公務員學院講座談南海問題
【Emily】公務員學院講座談南海問題