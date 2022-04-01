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康復者登記平台料5月推

【明報專訊】政府將第三針「疫苗通行證」要求提早一個月至5月31日推行，康復者暫時未有方便形式證明自己曾經染疫而豁免接種疫苗，以進入表列處所，早前食衛局副局長徐德義曾稱會推出一個共通電子平台予康復者。他昨日在疫情記者會表示，康復者登記平台預料在5月推出，請市民耐心等候。

徐德義說，以往康復者需透過出院紀錄，或需曾在衛生署登記平台登記過，證明自己曾感染，場所掌管人執行起來比較「遴迍」，因此正籌劃一個平台讓市民使用，政府不同部門正在努力。

HA Go非會員可預約指定診所

另外，目前全港有23間指定診所，醫管局總行政經理何婉霞稱，醫管局手機應用程式「HA Go」中「預約指定診所」功能將拓展到第二階段，今午12時起服務便會提升。屆時，從沒在醫管局登記、未曾使用醫管局醫療服務，或持有香港身分證以外其他身分證明文件的人，只需更新應用程式，即使未曾註冊「HA Go」會員的市民，也可預約指定診所，「讓更多人可以使用」。她又稱，指定診所的名額「有喺度」，呼籲有需要的病人登記。

何婉霞指出，截至昨午1時，共有102,700人次使用指定診所服務，其中1.3萬人次經過關愛專線預約。透過「HA Go」預約指定診所的則超過1.4萬人。

（新冠疫情）

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