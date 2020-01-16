Omicron疫童12%發燒抽筋 比例超流感 專家：抽筋逾半小時增腦炎風險 需即送院

關日華：部分疫殁童本健康

解剖需時未有報告

截至昨日，第五波累計有8名染疫兒童死亡。關日華接受本報訪問時說，有長期病患的染疫童或因體質較差，致身體未能抵抗新冠病毒，「是否直接因新冠病毒引致死亡，則未可有定論」。不過，離世個案中「其實有些本身『好人好者』、健康的」。他稱，針對身體無特別問題的離世兒童個案，兒童死亡檢討委員會每周開會探討，但解剖需時，目前未有詳細報告。

關日華稱，分析第五波染疫兒童個案後，相較首4波疫情，染疫病童特別出現兩大類病徵，一是神經系統問題，二是上呼吸道問題。

較前4波多神經上呼吸道問題

關解釋，神經系統問題分兩種，一是急性腦炎，會導致病童發燒、神志不清，出現抽筋，這種抽筋可持續逾半小時，抽筋完仍不清醒，對外來刺激「無晒反應」；二是發熱性驚厥（發燒抽筋），關說，只有7%流感病童及6.9%副流感病童會出現發燒抽筋，首4波更無染疫童出現該情况，但第五波有12%染疫病童發燒抽筋。他解釋，當病童發燒，高溫或讓病童腦部傳送信息上「快了少少」，導致抽筋，不過維持約5分鐘便會停止，抽筋過後兒童亦會清醒。

關日華稱，雖目前未拿到樣本證明新冠病毒出現於病童腦部，但從不少病童出現急性腦炎及發燒抽筋的情况來看，目前判斷Omicron變異病毒會攻擊病人的神經末梢及中樞神經，導致出現「免疫風暴」，即當病童產生白血球及細胞因子攻擊病毒時，誘發嚴重的免疫反應，導致其他組織亦受破壞，「這是我們最擔心的情况」。

稱瑞德西韋殺病毒見效

假如病童出現抽筋，半小時內能送院，關日華說醫生可處方停止抽筋藥及減低腦腫藥物、供應氧氣、吊鹽水支持血壓等，否則病童容易出現腦炎，「等半小時才找人幫助便太遲了」。他又指，目前不少染疫童會用瑞德西韋，以「打點滴」方式滴入血管，在殺病毒方面頗見效，超過12歲的病童會獲處方輝瑞口服藥「帕克斯洛維德（Paxlovid）」，故呼籲家長盡早帶染疫童到指定診所求診。他強調，第五波他曾醫治逾千個染疫童，雖然只有10至15人需入兒童深切治療部，但也不能忽略出現重症的可能。

醫管局總行政經理何婉霞昨稱，預防勝於治療，家長應盡早帶兒童接種疫苗。

明報記者

（新冠疫情）