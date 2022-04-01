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沉降超標停工近半年 啟德新急症醫院復工

【明報專訊】啟德發展區新急症醫院地基工程去年10月8日因錄得沉降逾25毫米，即時停工。事隔近半年，醫管局昨稱完成緩解措施和修復工作後，醫院相關地基工程昨日復工。至於今年1月因沉降超標停工的觀塘「活化翠屏河」項目，昨亦獲准恢復地基工程。

醫局：趕進度 毋須再撥款

據了解，項目停工範圍獲當局批准後比原來的細，對竣工時間影響亦較預計少。醫管局回覆查詢稱，擬透過資源調配及優化工序追趕工程進度，以便在原定竣工時間盡量完成整體工程，工程費用料有微調，但毋須額外撥款。新急症醫院早前獲批工程撥款約358億元，目標於2025年竣工。

醫管局表示，啟德發展區新急症醫院去年10月8日工地範圍內4個地面監測點，錄得超過25毫米的沉降紀錄，超出預設停工指標，地基工程需暫停，承建商事後在地盤加裝臨時結構構件及做灌漿工程加固地質，增加監測點和監測頻率，並修復工地出現凹陷的地面和相關監測點，預設停工的沉降指標將維持不變。醫管局曾就上述復修工程徵詢相關政府部門意見。

「活化翠屏河」准復工

承建商其後提出恢復有關地基工程，獲獨立檢測顧問同意，確認工地、附近的構築物及公共道路和周邊設施的結構和運作安全，醫管局遂接納復工要求，相關地基工程昨日復工。翻查報道，醫管局在工程停工後一周曾指，若承建商緩解方案獲批，可於6至8星期內恢復工程，但實際停工近半年。

另外，「活化翠屏河」項目在觀塘偉發道近偉業街一帶的地基工程，於今年1月12日沉降28毫米，超出預設停工指標的25毫米，需即時停工。

渠務署指，有關承建商事後增加監測點和監測頻率，利用灌漿工程加固地質，獲確認現時附近道路及周邊設施結構安全，批准承建商昨日復工，預計2024年竣工目標維持不變。

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