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問曾否被「執屍」 消防涉非禮醉娃罪脫 官斥乘人之危 惟難證不獲同意下侵犯

【明報專訊】31歲消防員涉在大埔向一名患精神病的30歲女子搭訕，問「有冇試過畀人『執屍』」，繼而尾隨女子，脫去對方胸罩及褲，觸摸其下體及捉住女子的手為自己手淫。涉案消防員早前否認兩項非禮罪受審，昨於粉嶺裁判法院裁決。裁判官水佳麗直斥被告藉事主醉酒「乘人之危」，不符法庭對消防員有高尚品格的期望；惟事主與被告共處逾一小時，不曾叫停被告、反抗或逃跑，她亦非爛醉如泥，有能力行走及談話，難以肯定被告在不獲同意下侵犯事主，裁定被告罪脫。

被告張毅豪被控於2020年6月4日分別在中華基督教會馮梁結紀念中學附近公園，及廣福邨廣崇樓不同樓層的電梯大堂和後樓梯，猥褻侵犯女子X。

草叢相遇 事主患精神病

水官總結案情指出，被告下班及吃飯後到大埔港鐵站，在一處草叢遇見事主，問她是否喝醉及有否試過被「執屍」。事主明白「執屍」之意是在對方不清醒下侵犯對方，故頓時觸發其焦慮症，感天旋地轉和疲倦，繼而發生指稱的猥褻侵犯行為。

水官認為「執屍」一詞反映被告有不軌意圖，他可能以為事主醉酒，欲「乘虛而入」，形容「法庭以為消防員為巿民出生入死，係有高尚品格嘅人，咁被告可能係另外一種」，直斥他「佔事主便宜」。

官：被告沒遭反抗 或以為同意

水官引述精神科報告指出，事主患混合焦慮抑鬱症及邊緣人格，被評估為「精神紊亂」者，但醫生不認為事主在受剝削下未能反抗；水官強調已嘗試理解事主為何有頭暈等反應，亦認為事主作供時無撒謊。水官又稱，事主不拒絕或反抗「超出法庭理解」，她向被告稱頭暈和疲倦可能只代表她醉酒，非表達不同意；故被告或以為獲事主同意，亦非鹵莽地不在意事主是否同意，裁定被告罪脫。

【案件編號：FLCC 1719/21】

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