「燈光師轉送外賣」 展覽業界：已崩潰式萎縮

硬件雖重要 疫下人才續流失

李彥儀指出，本港展覽業增加硬件固然重要，但軟件亦不可忽視，如果政府重視展覽業發展，首要應照顧因疫情而受影響的業界，政府早前推出會議展覽業資助計劃，只有部分業界如舉辦活動的機構受惠，但未涵蓋展台搭建或工程公司等，擔心疫情持續，人才繼續流失，即使提供更多配套，行業質素仍下降，削弱香港競爭力。

香港展覽會議業協會會長李劍彬表示，本港會展場地需求未來仍會上升，期望亞博館第二期和會展第三期擴建早日落實。他相信，機管局全資擁有亞博館，可帶來協同效應，並稱亞博館第二期將結集世界級的音樂、體育和娛樂場地，配合航天城「11 SKIES」商場、餐廳和酒店等配套，成為區內首屈一指的娛樂中心。

政府昨在新聞稿表示，機管局擁有的亞博館未來可充分發揮管理會展場地的經驗和機場城市發展的策略價值，有助在國家《十四五規劃綱要》的支持下鞏固和提升香港國際貿易中心地位。