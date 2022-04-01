機管局全資持有亞博 擴建料加快 政府一元轉讓權益 學者：會展業發展已很遲

政府昨向機管局轉讓亞博館的所有權益，由機管局全資擁有亞博館。商務及經濟發展局表示，政府原持有亞博館約75%權益，機管局持25%，政府以象徵式一元將權益轉讓。局方解釋，機管局是政府全資擁有的法定機構，故亞博館間接由政府全資擁有，並無因轉讓改變；又稱機管局自2018年9月起接手管理亞博館，令亞博館營運效益提升。

翻查報道，機管局2018年以9億元收購亞博館的負責管理及營運公司權益及股權，相關權益由佔10%增至25%，同時宣布撤換時任行政總裁哈永安，改由在機管局工作的陳芳盈擔任。

擬10萬平米會展面積 建2萬人場館

政府昨在新聞稿中表示，轉讓後機管局將投資擴建亞博館，擴建後亞博館可提供10萬平方米的可租用會展面積及一個可容納逾2萬人的多用途室內場館，為大型國際會展、娛樂和體育活動提供場地。政府又指，轉讓不會對亞博館日常運作帶來實質改變，會繼續監察亞博館運作和發展，並稱由機管局全資擁有和管理亞博館，可讓亞博館與航天城，以至整個機場城市發揮更大協同效應。

二期用地暫作臨時醫院

政府原預留5.3萬平方米土地作亞博館第二期發展，該地目前暫作臨時醫院用途。哈永安早於2016年在任時表明本港會議展覽設施不足，發展第二期時機已到。而至去年9月，商經局提交立法會文件指機管局正為第二期擴建做顧問研究。據初步設計顯示，第二期擴建將提供36,550平方米可租用會展面積，包括展覽廳和會議室，亦會提供一個全港最大、可容納逾2萬人的室內表演場地。

董事：連航天城可達協同效應

易志明表示歡迎收購計劃，因政府擁有亞博館若要資金發展，需通過不同程序，不似機管局可以私營機構方式運作，更靈活和觸覺敏銳，轉讓後亞博館將更具優勢。他又認為亞博館交由機管局主理，連同航天城整套「機場城市」概念，更可達到協同效應。易續指，現時機管局收購亞博館亦屬好時機，因三跑工程接近尾聲，有精力投資亞博館第二期，落成後對本地表演、會議展覽業有很大裨益，亦可吸引內地機構來港，期望疫後盡快開展計劃。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波分析，今次轉讓可令亞博館避開政府政策局掣肘，以商業模式營運，效率較快，「例如興建三跑是借錢，經立法會就會有較大爭議，花費時間」，同時亦與機管局在機場島的其他設施有協同效應。亞博館第二期發展資金方面，李稱機管局有實力，且可透過舉債集資。

李又認為，發展會展業可帶來優質商務旅客，但本地欠缺會議展覽場地逾10年，現時才做已很遲，因不少會展籌辦者已轉到外地「落地生根」，未必轉移到港。