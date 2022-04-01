社署多間機構支持 童樂居重整服務為期9個月

香港保護兒童會繼今年3月初宣布委任前政務官周舜宜為高級副總幹事（管理革新）後，昨再宣布於童樂居啟動9個月服務重整計劃。該會義務執行委員會主席夏穆表示，將引進新服務模式，包括優化管理、增強培訓、增加資源和提高人手比例等，亦已更新童樂居領導團隊，本月16日履新的院長張美玲將在周舜宜和議會委任的項目經理領導下，負責革新童樂居管理工作。

14機構借調30人助改革

夏穆提到，30名專業同工及幼兒工作員由議會的14個會員機構借調到童樂居工作，未來9個月童樂居的管理架構、幼兒生活日程、教顧模式、前線人員當值安排和不同專業的分工協作等各方面會進行改革。議會主席潘少鳳表示期望計劃成功，可作為業界檢討幼兒院舍照顧服務的借鑑。

計劃以「兒童為本、革新管理、專業培訓、關愛並重」為四大主軸，包括重新設計日常生活及學習流程，讓幼兒福祉得到保障及身心健康得到照顧，亦會建立有效的管理制度、提升員工士氣及幼兒照顧服務的質素。參與計劃的團隊包括耀中幼教學院、香港專業教育學院（沙田）幼兒、長者及社會服務學科，及太平洋區幼兒教育研究學會。